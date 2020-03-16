Ведется прием граждан только по неотложным вопросам, таких как выдача эвакуированного транспортного средства или возврате удостоверения водителя.

На основании постановления КМУ от 11.03.2020 №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" в управлении патрульной полиции в г. Киеве прием граждан — ограничен!

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Ведется прием только по неотложным вопросам, а именно:

Выдача эвакуированного транспортного средства; Возврата водительского удостоверения согласно судебного решения (при условии окончания срока действия временного разрешения на право управления и при наличии судебного решения).

"По всем другим вопросам просим обращаться в УПП в г. Киеве письменно, по адресу: 03151 г. Киев, ул. Народного Ополчения, 9, или по электронной почте [email protected] обращаем ваше внимание на требования по оформлению таких обращений. Они определении в ЗУ "Об обращениях граждан"", - сказано в официальном сообщении Патрульной полиция Киева в телеграмме.

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