Стало известно сколько нарушений на дорогах зафиксировали камеры в первые часы работы.

За первые часы работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения камеры зафиксировали в Киеве больше 30 тысяч нарушений. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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"Сейчас на часах только 10:50, а камеры уже зафиксировали 32 541 нарушения дорожного движения в Киеве. И это работают только 20 первых камер", – рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

При минимальном штрафе 255 грн, за несколько часов камеры "заработали" 7 650 000 гривен.

Напомним, что ответственность за нарушения зафиксированные камерами несет юридический владелец транспортного средства, а не водитель, который совершил правонарушение.

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Сейчас в Киеве действует ограничение скорости 50 км/ч. Штрафы за превышение скорости следующие: