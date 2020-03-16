Стало відомо скільки порушень на дорогах зафіксували камери в перші години роботи.
За перші години роботи системи автоматичної фото- і відеофіксації порушення правил дорожнього руху камери зафіксували в Києві більше 30 тисяч порушень. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.
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"Зараз на годиннику лише 10:50, а камери вже зафіксували 32 541 порушення дорожнього руху в Києві. І це працюють тільки 20 перших камер", - розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
При мінімальному штрафі 255 грн, за кілька годин камери "заробили" 7 650 000 гривень.
Нагадаємо, що відповідальність за порушення зафіксовані камерами несе юридичний власник транспортного засобу, а не водій який скоїв правопорушення.
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Зараз у Києві діє обмеження швидкості 50 км/год. Штрафи за перевищення швидкості наступні:
- Менш, ніж на 20 км/год – штрафу немає (попередження)
- Від 20 до 50 км/год – 255 грн.
- Більше 50 км/год – 510 грн.