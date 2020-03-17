Новая модель заявлена, как глобальная и уже скоро появится в продаже на домашнем рынке.

Европейская презентация китайского кроссовера Changan Uni-T (созвучно Unity – "единство") была запланирована на Женевском автосалоне. На новинку возлагаются большие надежды и в перспективе она все еще имеет шанс на появление в Старом Свете.

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Конкуренция в классе компактных кроссоверов премиум-класса достаточно высока. В Европе доступны такие модели, как Volvo XC40, Mercedes-Benz GLA, Audi Q2 и Audi Q3, Porsche Macan, MINI Countryman, BMW X2, Infiniti QX30, Lexus UX и Range Rover Evoque. Китайский производитель делает ставку на европейский дизайн, высокотехнологичное оснащение и дорогое убранство кроссовера, при умеренном ценнике. На домашнем рынке Uni-T оценивается в 15,5-19,4 тысяч евро в эквиваленте. Для сравнения, Audi Q2L в Поднебесной оценивается в эквивалент 24 тысяч евро.

На домашнем рынке продажи Changan Uni-T начнутся летом и технические подробности об автомобиле уже известны. Под капотом "Юнити" работает бензиновый полуторалитровый турбомотор в паре с семидиапазонним “роботом”. Производительность составляет 180 лошадиных сил и 300 ньютон-метров. Заявление производителя о том, что термический КПД двигателя достигает 40%, а эффективность трансмиссии – 94,3%, при уровне вредных выбросов Евро-6, намекает на возможную электрическую надстройку для ДВС.

Длина, ширина, высота кроссовера: 4515/1870/1565 мм, колесная база – 2710 мм. Доступные колесные диски радиусом 17, 19 и 20 дюймов. Полностью светодиодная оптика в базовой комплектации. Салон отделан кожей Nappa. Приборы – цифровые, на одном из двух 10,25-дюймовых экранов.

Фото: Changan Uni-T / Changan

И самое интересное: автопилот третьего уровня автономности. Он получает информацию из шести камер кругового обзора и 17 сенсоров и способен с расстояния в 200 метров обнаружить объект с точностью до 10 см. Также кроссоверу обещана "система очистки воздуха плазмой".

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