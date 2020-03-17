Нова модель заявлена, як глобальна і вже скоро з'явиться у продажу на домашньому ринку.

Європейська презентація китайського кросовера Changan Uni-T (співзівучно Unity – “єдність”) була запланована на Женевський автосалон. На новинку покладаються великі надії і в перспективі вона все ще має шанс на появу в Старому Світі.

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Конкуренція у класі компактних кросоверів преміум-класу досить висока. В Європі доступні такі моделі, як Volvo XC40, Mercedes-Benz GLA, Audi Q2 та Audi Q3, Porsche Macan, MINI Countryman, BMW X2, Infiniti QX30, Lexus UX та Range Rover Evoque. Китайський виробник робить ставку на європейський дизайн, високотехнологічне оснащення та дороге оздоблення кросовера, при помірному ціннику. На домашньому ринку Uni-T оцінюється у 15,5-19,4 тисяч євро в еквіваленті. Для порівняння, Audi Q2L в Піднебесній оцінюється в еквівалент 24 тисяч євро.

На домашньому ринку продажі Changan Uni-T розпочнуться влітку і технічні подробиці про автомобіль вже відомі. Під капотом “Юніті” працює бензиновий півторалітровий турбомотор в парі з семидіапазонним “роботом”. Продуктивність становить 180 кінських сил та 300 ньютон-метрів. Заява виробника про те, що термічний ККД двигуна досягає 40%, а ефективність трансмісії – 94,3%, при рівні шкідливих викидів Євро-6, натякає на можливу електричну надбудову для ДВЗ.

Довжина, ширина, висота кросовера: 4515/1870/1565 мм, колісна база – 2710 мм. Доступні колісні диски радіусом 17, 19 та 20 дюймів. Повністю світлодіодна оптика в базовій комплектації. Салон оздоблений шкірою Nappa. Прилади – цифрові, на одному з двох 10,25-дюймових екранів.

Фото: Changan Uni-T / Changan

І найцікавіше: автопілот третього рівня автономності. Він отримує інформацію з шести камер кругового огляду та 17 сенсорів і здатен з відстані у 200 метрів виявити об'єкт з точністю до 10 см. Також кросоверу обіцяна “система очищення повітря плазмою”.

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