Хетчбек ще більше уподібнився кросоверам-кактусам.

Додатковий комфорт та нові можливості персоналізації: 97 варіантів дизайну екстер’єру, нові крісла Advanced Comfort та 11 електронних систем безпеки.

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Citroen C3 випускається з 2016 року, третє покоління моделі стало бестселлером марки з показником у 750 тисяч проданих машин. Настав час для планового оновлення. Окрім змін, про які сказано вище, оновлений Citroen C3 отримав 3 нові наклейки для даху, 2 комплекти нових колісних дисків та два нових варіанти оздоблення інтер’єру.

Крім цього, у хетчбека з'явилися м'які сидіння Advanced Comfort з пінополіуретану (товщина шару збільшена з 2 до 15 міліметрів) з функцією пам'яті, передні паркувальні датчики, медіасистема з доступом до фірмових сервісів (виклик екстреної допомоги, навігація з пробками і голосовим управлінням, платформа для підключення смартфонів і відеореєстратор з можливістю ділитися роликами в соцмережах). а ще – 11 електронних систем безпеки та асистентів водія.

Фото: Citroen С3 2020 модельного року / Citroen

Уся лінійка моторів оновленого Citroen С3 відповідає нормам Euro 6. Для хетчбека пропонуються трициліндрові бензинові двигуни 1.2 PureTech потужністю 83 і 110 сил, а також 100-сильний дизель 1.5 BlueHDi. Покупцям С3 з найпотужнішим мотором буде доступний вибір трансмісії – шестиступенева механіка або автомат, тоді як простіші виконання матимуть безальтернативну 5-позиційну механіку.



Новий C3 надійде до дилерів, починаючи з червня 2020 року, ціни поки не оголошені.

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