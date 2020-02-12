Хэтчбек стал еще больше похож на кроссоверы-кактусы.

Дополнительный комфорт и новые возможности персонализации: 97 вариантов дизайна экстерьера, новые кресла Advanced Comfort и 11 электронных систем безопасности.

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Citroen C3 выпускается с 2016 года, третье поколение модели стало бестселлером марки с показателем в 750 тысяч проданных машин. Пришло время для планового обновления. Кроме изменений, о которых сказано выше, обновленный Citroen C3 получил 3 новых наклейки для крыши, 2 комплекта новых колесных дисков и два новых варианта отделки интерьера.

Кроме этого, у хэтчбека появились мягкие сиденья Advanced Comfort из пенополиуретана (толщина слоя увеличена с 2 до 15 миллиметров) с функцией памяти, передние парковочные датчики, медиасистема с доступом к фирменным сервисам (вызов экстренной помощи, навигация с пробками и голосовым управлением, платформа для подключения смартфонов и видеорегистратор с возможностью делиться роликами в соцсетях), а еще – 11 электронных систем безопасности и ассистентов водителя.

Фото: Citroen С3 2020 модельного года / Citroen

Вся линейка моторов обновленного Citroen С3 соответствует нормам Euro 6. Для хэтчбека предлагаются трехцилиндровые бензиновые двигатели 1.2 PureTech мощностью 83 и 110 сил, а также 100-сильный дизель 1.5 BlueHDi. Покупателям С3 с самым мощным мотором будет доступен выбор трансмиссии – шестиступенчатая механика или автомат, тогда как более простые исполнения будут иметь безальтернативную 5-позиционную механику.



Новый C3 поступит к дилерам, начиная с июня 2020 года, цены пока не объявлены.

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