Противостояние двух американских автопроизводителей, использующих имя Николы Тесла, выходит на новый уровень.

Электрический пикап Nikola Badger пока только концепт, но ему обещают абсолютное превосходство над Cybertruck.

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Когда Илон Маск представил свой сенсационный электрический пикап, Nikola Motor не упустила шанса посмеяться над его дизайном и даже предложила конкуренту "поделиться дизайном нормального пикапа". К публикации добавлялось изображение машины, более детализированную версию которого мы сейчас можем видеть. Впрочем, Маску вряд ли был нужен "нормальный" пикап – таким не удивишь и не привлечешь к нему столько внимания. Возможно, это Nikola нужно взять несколько уроков по маркетингу у Tesla.

Так или иначе, электрический пикап Nikola Badger показан миру в статусе концепта, серийную модель обещают представить в сентябре этого года. Сейчас производитель заявляет для своей новинки более чем конкурентоспособные характеристики.

Badger получил силовую установку комбинированного типа: в движение он приводится электромоторами, которые питаются от 160-киловаттного блока батарей, или же от водородных топливных элементов на 120 кВт. Полного заряда аккумулятора пикапу должно хватить на 480 км, а водород удвоит этот показатель. Таким образом, запас хода батарейного-водородного гибрида составит около тысячи километров.

Производительность электромоторов Nikola Badger в обычном режиме составляет 455 л.с., а максимальная отдача при ускорении может достигать 906 л.с. и 1300 Нм. Это обеспечит пикапу суперкаровскую динамику – менее 3 секунд на ускорение с места до первой сотни километров в час.

Создатели Nikola Badger говорят, что первоочередное внимание уделяли не динамичным показателям и даже не запасу хода, а практическим аспектам использования машины, именно как пикапа. Badger способен буксировать прицеп массой до 3,6 тонн, трогаться с места в гору с 30-градусным уклоном, даже с грузом. Пикап имеет вместительный открытый багажник и пятиместный салон.

Среди других особенностей Nikola Badger – возможность его использования в качестве источника питания, некоего power bank для электроинструмента, осветительных приборов, компрессора и тому подобное. Для подключения приборов у пикапа есть розетка, через которую он отдаст до 15 кВт энергии, обеспечивая до 12 часов работы электрооборудования. Кроме того, заявляется, что Badger не будет терять энергоэффективности даже при температурах до -30 градусов Цельсия.

Фото: электрический пикап Nikola Badger / Nikola

Производство Nikola Badger должно начаться осенью этого года. Цены пока не объявлены. На момент его появления на рынке будет уже немало соперников, даже не считая Tesla Cybertruck. Это и Rivian R1T, и Bollinger В2, и электрическая версия Ford F-150, и возрожденный Hummer.

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