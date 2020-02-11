Протистояння двох американських автовиробників, що використовують ім'я Ніколи Тесла, виходить на новий рівень.

Електричний пікап Nikola Badger поки що лише концепт, але йому обіцяють абсолютну зверхність над Cybertruck.

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Коли Ілон Маск представив свій сенсаційний електричний пікап, Nikola Motor не впустила шансу покепкувати з його дизайну і навіть запропонувала конкуренту “поділитись дизайном нормального пікапа”. До публікації додавалось зображення машини, більш деталізовану версію якого ми зараз можемо бачити. Втім, Маску навряд чи був потрібен “нормальний” пікап – таким не здивуєш і не привернеш до нього стільки уваги. Можливо, це Nikola потрібно взяти кілька уроків з маркетингу в Tesla.

Так чи інакше, електричний пікап Nikola Badger явлений світу в статусі концепта, серійну модель обіцяють представити у вересні цього року. Нині виробник заявляє для своєї новинки більш ніж конкурентоспроможні характеристики.

Badger отримав силову установку комбінованого типу: в рух він приводиться електромоторами, котрі живляться від 160-кіловатного блоку батарей, або ж від водневих паливних елементів на 120 кВт. Повного заряду акумулятора пікапу повинно вистачити на 480 км, а водень подвоїть цей показник. Таким чином, запас ходу батарейно-водневого гібрида становитиме майже тисячу кілометрів.

Продуктивність електромоторів Nikola Badger у звичайному режимі становить 455 к.с., а пікова віддача під час прискорення може сягати 906 к.с. та 1300 Нм. Це забезпечить пікапу суперкарівську динаміку – менше 3 секунд на прискорення з місця до першої сотні кілометрів на годину.

Творці Nikola Badger кажуть, що першочергову увагу приділяли не динамічним показникам і навіть не запасу ходу, а практичним аспектам використання автівки, саме як пікапа. Badger здатен буксирувати причіп масою до 3,6 тонн, рушати з місця під гору з 30-градусним ухилом, навіть з вантажем. Пікап має місткий відкритий багажник і п’ятимісний салон.

Серед інших особливостей Nikola Badger – можливість його використання в якості джерела живлення, такого собі power bank для електроінструменту, освітлювальних приладів, компресора тощо. Для підключення приладів у пікапа є розетка, через котру він віддасть до 15 кВт енергії, забезпечуючи до 12 годин роботи електрообладнання. Крім того, заявляється, що Badger не втрачатиме енергоефективності навіть при температурах до -30 градусів Цельсія.

Фото: електричний пікап Nikola Badger / Nikola

Виробництво Nikola Badger повинно розпочатись восени цього року. Ціни поки що не оголошені. На момент його появи, на ринку буде вже чимало суперників, навіть не рахуючи Tesla Cybertruck. Це і Rivian R1T, і Bollinger В2, і електрична версія Ford F-150, і відроджений Hummer.

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