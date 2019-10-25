Схожі на коробки пікап та джип від стартапу з Мічігана оцінили у 125 тисяч доларів за базові версії.

Дизайн? Навіщо? Машина повинна бути функціональною. І що простіше – то краще. З цим ми можемо погодитись, але за що ж тоді платити такі гроші?

Також цікаво: Ілон Маск пообіцяв представити пікап Tesla "за два-три місяці"

Свого часу прикладом абсолютної утилітарності серед американських автомобілів був армійський Hummer, пристосований до цивільного життя. Автомобіль, в якому форми кузову чи дизайн салону не мали жодної ваги. Цей автомобіль зник з ринку, хоча час від часу General Motors згадує про марку, чим породжує чутки про відродження. Тим часом, для усіх, хто відчуває ностальгію за “Хаммерами”, фірма Bollinger з Мічигану випустила електричні позашляховики, покликані зайняти вільну нішу. У них навіть назви схожі на індекси з військового каталогу: B1 та B2. Днями автовиробник оголосив ціни на машини. Від 125 тисяч доларів США. Схоже, електрокари відносяться до класу важкої артилерії.

Прості, як двері, автомобілі Bollinger побудовані на платформі-скейтборді з алюмінієвого сплаву. З того ж матеріалу зроблені всі абсолютно пласкі кузовні панелі. Всередині – як в кабіні бульдозера, хіба що не помаранчевого кольору. Уся ця простота, звісно, має свої очевидні переваги для власника. А виробник заощадив кошти на дизайні, складному устаткуванні для штампування кузовів, конвеєрі, роботизованому виробництві тощо. Як і на подушках безпеки – у електрокарів їх немає.

Силова установка B1 і B2 складається з двох електромоторів загальною потужністю у 622 кінські сили, крутний момент – 906 Нм. Літій-іонний акумулятор на 120 кіловат-годин забезпечує запас ходу в 322 кілометри за стандартом EPA. Обидві 2,2-тонні машини здатні прискорюватись до сотні за 4,5 секунди.

Також цікаво: Які марки автомобілів з'являться найближчим часом

Кліренс електричних позашляховиків регулюється від 254 до 508 міліметрів, а у звичайному положенні становить 381 міліметр. Геометрична прохідність Bollinger порівняна з армійськими спецавтомобілями: кут за'їзду – 52 градуси, кут з'їзду – 43 градуси, хід підвісок – 254 міліметри.



Пікап майже на метр довший за джип, за рахунок чого має менший кут з'їзду (28 градусів), зате відрізняється вантажопідйомністю в 2,3 тонни і можливістю перевозити п'ятиметрові довгоміри, завдяки наскрізному отвору в кузові. Крім того, Bollinger B2 здатний буксирувати 3,4-тонний причіп.

Bollinger випустить B1 та B2 дрібною серією, виробництво розпочнеться наступного року, але перші машини клієнти отримають лише у 2021 році. Зараз компанія приймає попередні замовлення на електромобілі з обов’язковим депозитом у 1000 доларів. Конкуренцію “Боллінджерам” складуть позашляховик і пікап Rivian R1S і R1T з квад-моторною електричною установкою на 760 кінських сил і запасом ходу у 645 кілометрів.

Також цікаво: Volkswagen Golf 2020 представлений офіційно: технічні подробиці, фото, відео