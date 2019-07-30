Офіційний прес-реліс? Нудно. Та й навіщо, коли уся інформація вміщується в одне речення.

Довгоочікуваний пікап Tesla Model P презентують публіці за два-три місяці, каже Ілон Маск. Але це не точно.

Також цікаво: Унікальний гоночний КрАЗ на 1000 сил запустили після 30 років простою: відео

Вже не перший рік засновник і керівник Tesla дражнить публіку заявами, про вихід електричного пікапа. Цей тип кузову дуже популярний у США й Канаді, а отже ринок вже давно чекає на таку модель. Після гігабайт чуток, на початку минулого року з’явилась офіційна інформація про розробку пікапа. А наприкінці 2018-го на конференції інвесторів Маск заявив, що “Модель П” може з’явитись влітку 2019 року. У березні цього року нарешті було явлено перше офіційне зображення Tesla Model P, яке залишило більше питань, ніж дало відповідей.



Фото: офіційний тізер пікапа від Tesla / Tesla

Шанувальник марки (а може й важливий інвестор) звернувся до Ілона Маска у “Твіттері” з наболілим питанням: “Чи є якісь новини про пікап Tesla? Ми тут помираємо від нетерпіння, так хочемо знати!”. На що отримав коротку, але змістовну відповідь: “Ми близькі [до цілі], але для створення магії потрібні останні дрібниці. Десь від двох до трьох місяців”. Так чи інакше, рахунок вже пішов на дні. Питання в тому, що саме явить світу Маск – тримірні макети, масштабні макети, фото, повномасштабний демонстраційний прототип чи повноцінний концепт?

Фото: авторські рендери пікапа від Emre Husmen

Зовнішній вигляд електричного пікапа до цього часу залишається таємницею, однак відомо дещо про його якості. Попередні заяви Маска підказують, що дизайн автомобіля кардинально відрізнятиметься від решти пікапів (читай, звичних американцям), а також від решти моделей Tesla. У червні поширилась інформація про те, що пікап Tesla у базовій комплектації коштуватиме менше $50 000, а в управлінні буде, як Porsche 911. Обидві заяви дуже сміливі, та цілком можливі. Не на старті продажів, звісно.

Відомо також, що електрокар поєднуватиме зручний відкритий кузов і вантажопідйомність у 1,36 тонни з шестимісним пасажирським салоном. Можливо, кабіна буде безкапотною, аби звільнити додатковий простір для пасажирів. Маск також заявляв, що пікап матиме запас ходу у 645 – 800 км.

Також цікаво: Українські власники електрокарів Tesla зібрались на наймасовіший зліт у Києві (фото, відео)