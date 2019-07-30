Официальный пресс-релиз? Скучно. Да и зачем, когда вся информация умещается в одно предложение.

Долгожданный пикап Tesla Model P презентуют публике через два-три месяца, говорит Илон Маск. Но это не точно.

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Уже не первый год основатель и руководитель Tesla дразнит публику заявлениями о выходе электрического пикапа. Этот тип кузова очень популярен в США и Канаде, а значит рынок уже давно ждет такую модель. После множества слухов, в начале прошлого года появилась официальная информация о разработке пикапа. А в конце 2018-го на конференции инвесторов Маск заявил, что “Модель П” может появиться летом 2019 года. В марте этого года, наконец, было показано первое официальное изображение Tesla Model P, которое оставило больше вопросов, чем дало ответов.



Фото: официальный тизер пикапа от Tesla / Tesla

Поклонник марки (а может и важный инвестор) обратился к Илону Маску в “Твиттере” с наболевшим вопросом: “Есть ли какие-то новости о пикапе Tesla? Мы тут умираем от нетерпения, так хотим знать!". На что получил краткий, но содержательный ответ: “Мы близки [к цели], но для создания магии нужны последние мелочи. Где-то от двух до трех месяцев”. Так или иначе, счет уже пошел на дни. Вопрос в том, что именно явит миру Маск – трехмерные макеты, масштабные макеты, фото, полномасштабный демонстрационный прототип или полноценный концепт?

Фото: авторские рендеры пикапа от Emre Husmen

Внешний вид электрического пикапа до сих пор остается тайной, однако известно кое-что о его качествах. Предыдущие заявления Маска подсказывают, что дизайн автомобиля будет кардинально отличаться от остальных пикапов (читай, привычных американцам), а также от остальных моделей Tesla. В июне распространилась информация о том, что пикап Tesla в базовой комплектации будет стоить меньше $50 000, а в управлении будет, как Porsche 911. Оба заявления очень смелые, и вполне возможны. Не на старте продаж, конечно.

Известно также, что электрокар будет совмещать удобный открытый кузов и грузоподъемность в 1,36 тонны с шестиместным пассажирским салоном. Возможно, кабина будет бескапотной, чтобы освободить дополнительное пространство для пассажиров. Маск также заявлял, что пикап будет иметь запас хода в 645-800 км.

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