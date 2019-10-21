Якщо це станеться, бренд буде електромобільним.

Свого часу концерн GM відмоввся від випуску автомобілів марки Hummer і однією з головних причин такого рішення був їхній апетит у споживанні пального. Якщо бренд буде відроджено, нові “Хаммери” вже не будуть генераторами забруднення повітря, а їх власники змагатимуться в енергетичній ефективності з водіями позашляховиків Tesla.

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Принаймні, про такі перспективи повідомляє агентство Reuters. За даними агентства, концерн GM збирається до 2021 року запустити на своєму заводі в Детройті виробництво електромобілів, причому під окремим брендом. Одним з варіантів для назви електричної марки називають і Hummer.

На проект електричного позашляховика американський концерн витратить близько 3 мільярдів доларів, більшість з яких підуть на модернізацію заводу в Детройті. Проектом, начебто, передбачена поява трьох електричних моделей: позашляховика та пари пікапів. Один з них має з’явитись вже у тому ж 2021 році, а сформувати базову лінійку розраховують до 2023 року.

Однозначного рішення, щодо відродження бренду Hummer поки нема. Електричні новинки GM також можуть вийти в світ під маркою Cadillac або зовсім новим брендом.

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