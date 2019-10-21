Если это произойдет, бренд будет электромобильным.

В свое время концерн GM отказался от выпуска автомобилей марки Hummer и одной из главных причин такого решения был их аппетит в потреблении горючего. Если бренд будет возрожден, новые “Хаммеры” уже не будут генераторами загрязнения воздуха, а их владельцы будут соревноваться в энергетической эффективности с водителями внедорожников Tesla.

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По крайней мере, о таких перспективах сообщает агентство Reuters. По данным агентства, концерн GM собирается до 2021 года запустить на своем заводе в Детройте производство электромобилей, причем под отдельным брендом. Одним из вариантов для названия электрической марки называют и Hummer.

На проект электрического внедорожника американский концерн потратит около 3 миллиардов долларов, большинство из которых пойдут на модернизацию завода в Детройте. Проектом якобы предусмотрена появление трех электрических моделей: внедорожника и пары пикапов. Один из них должен появиться уже в том же 2021 году, а сформировать базовую линейку рассчитывают до 2023 года.

Однозначного решения, по возрождению бренда Hummer пока нету. Электрические новинки GM также могут выйти в свет под маркой Cadillac или совершенно новым брендом.

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