Похожие на коробки пикап и джип от стартапа из Мичигана оценили в 125 тысяч долларов за базовые версии.

Дизайн? Для чего? Машина должна быть функциональной. И чем проще – тем лучше. С этим мы можем согласиться, но за что же тогда платить такие деньги? Оценим амуницию.

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В свое время примером абсолютной утилитарности среди американских автомобилей был армейский Hummer, приспособленный к гражданской жизни. Автомобиль, в котором формы кузова или дизайн салона не имели никакого веса. Этот автомобиль исчез с рынка, хотя время от времени General Motors вспоминает о марке, чем порождает слухи о возрождении. Между тем, для всех, кто испытывает ностальгию по “Хаммерам”, фирма Bollinger из Мичигана выпустила электрические внедорожники, призванные занять свободную нишу. У них даже названия похожи на индексы с военного каталогу: B1 и B2. На днях автопроизводитель объявил цены на машины. От 125 тысяч долларов США. Похоже, электрокары относятся к классу тяжелой артиллерии.

Простые, как двери, автомобили Bollinger построены на платформе-скейтборде из алюминиевого сплава. Из того же материала сделаны все абсолютно плоские кузовные панели. Внутри – как в кабине бульдозера, разве что не оранжевого цвета. Вся эта простота, конечно, имеет свои очевидные преимущества для владельца. А производитель сэкономил средства на дизайне, сложном оборудовании для штамповки кузовов, конвейере, роботизированном производстве и тому подобное. Как и на подушках безопасности – у электрокаров их нет.

Силовая установка B1 и B2 состоит из двух электромоторов общей мощностью в 622 лошадиные силы, крутящий момент – 906 Нм. Литий-ионный аккумулятор на 120 киловатт-часов обеспечивает запас хода в 322 километра по стандарту EPA. Обе 2,2-тонные машины способны ускоряться до сотни за 4,5 секунды.

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Клиренс электрических внедорожников регулируется от 254 до 508 миллиметров, а в обычном положении составляет 381 миллиметр. Геометрическая проходимость Bollinger сравнима с армейскими спецавтомобилями: угол заезда – 52 градуса, угол съезда – 43 градуса, ход подвесок – 254 миллиметра.

Пикап почти на метр длиннее джипа, за счет чего имеет меньший угол съезда (28 градусов), однако отличается грузоподъемностью в 2,3 тонны и возможностью перевозить пятиметровые длинномеры, благодаря сквозному отверстию в кузове. Кроме того, Bollinger B2 способен буксировать 3,4-тонный прицеп.

Bollinger выпустит B1 и B2 мелкой серией, производство начнется в следующем году, но первые машины клиенты получат только в 2021 году. Сейчас компания принимает предварительные заказы на электромобили с обязательным депозитом в 1000 долларов. Конкуренцию “Боллинджерам” составят внедорожник и пикап Rivian R1S и R1T с квад-моторной электрической установкой на 760 лошадиных сил и запасом хода в 645 километров.

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