Компактный кроссовер отпраздновал мировую премьеру на автосалоне в Нью-Дели.

На автошоу Auto Expo в Нью-Дели компания Hyundai показала второе поколение паркетника Creta, который называет глобальной моделью. Именно в таком виде новинка появится и на европейском рынке, тогда как его аналог – Hyundai ix25 будет доступен только в Азии.

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Hyundai Creta второго поколения, показанный в Индии, отличается от Hyundai ix25 для китайских потребителей гаммой силовых агрегатов, трансмиссий, интерьером и оборудованием. Внешних отличий немного: дизайн решетки радиатора "рисунок" 17-дюймовых колесных дисков и расположением шильдика с названием на дверце багажника. По габаритам новая Creta идентична ix25.

Вопреки ожиданиям, новая Creta не будет иметь вертикального экрана мультимедийного центра в стиле Tesla – у кроссовера будет традиционная архитектура с горизонтальным тачскрином с диагональю 10,25 дюйма. Кроме того, в индийской Creta упрощены некоторые функции: регулировка климатической установки осуществляется механическими “шайбами”, а не через сенсорный дисплей, отличается от ix25 руль, дверные карты и оформления центральной консоли.

Фото: Hyundai Creta 2020 / IndianAutosBlog

Индийские СМИ считают, что моторная гамма нового поколения Creta будет включать: полуторалитровый бензиновый атмосферник мощностью в 115 л.с., полуторалитровый турбодизель такой же производительности и 140-сильный бензиновый турбомотор 1.4. Выбор трансмиссий будет представлен 6-ступенчатой механикой, вариатором CVT и 7-скоростным автоматом с двойным сцеплением.

Фото: Hyundai Creta второго поколения / IndianAutosBlog

Ожидается, что со сменой поколения Creta добавит в оснащении: уже в базовой комплектации будут светодиодные фары, а в список опций могут дополнить вентиляция передних кресел, панорамная крыша и беспроводная зарядка для смартфона.

Продажи Hyundai Creta 2020 в Индии стартуют в марте. Производитель пока не обнародовал цены, однако, по информации местных СМИ, стоимость составит 14-22 тысячи долларов в эквиваленте.

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