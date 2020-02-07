Компактний кросовер відсвяткував світову прем'єру на автосалоні в Нью-Делі.

На автошоу Auto Expo в Нью-Делі компанія Hyundai показала друге покоління паркетника Creta, котрий називає глобальною моделлю. Саме в такому вигляді новинка з’явиться і на європейському ринку, тоді як його аналог – Hyundai ix25 буде доступний лише в Азії.

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Hyundai Creta другого покоління, показаний в Індії, відрізняється від Hyundai ix25 для китайських споживачів гамою силових агрегатів, трансмісій, інтер'єром і обладнанням. Зовнішніх відмінностей небагато: дизайн решітки радіатора, “малюнок” 17-дюймових колісних дисків і розташуванням шильдіка з назвою на дверці багажника. За габаритами нова Creta ідентична ix25.

Всупереч очікуванням, нова Creta не матиме вертикального екрана мультимедійного центру в стилі Tesla – у кросовера буде традиційна архітектура з горизонтальним тачскріном з діагоналлю 10,25 дюйма. Крім того, у індійської Creta спрощені деякі функції: регулювання кліматичної установки здійснюється механічними “шайбами”, а не через сенсорний дисплей, відрізняється від ix25 кермо, дверні карти та оформлення центральної консолі.

Фото: Hyundai Creta 2020 / IndianAutosBlog

Індійські ЗМІ вважають, що моторна гамма нового покоління Creta включатиме: півторалітровий бензиновий атмосферник потужністю у 115 к.с., півторалітровий турбодизель такої ж продуктивності та 140-сильний бензиновий турбомотор 1.4. Вибір трансмісій буде представлений 6-ступеневою механікою, варіатором CVT та 7-швидкісним автоматом з подвійним зчепленням.

Фото: Hyundai Creta другого покоління / IndianAutosBlog

Очікується, що зі зміною покоління Creta додасть в оснащенні: вже у базовій комплектації будуть світлодіодні фари, а у список опцій можуть доповнити вентиляція передніх крісел, панорамний дах і бездротова зарядка для смартфона.



Продажі Hyundai Creta 2020 в Індії стартують у березні. Виробник поки не оприлюднив ціни, однак, за інформацією місцевих ЗМІ, вартість становитиме 14-22 тисячі доларів в еквіваленті.

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