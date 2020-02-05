Хетчбек зі стилістикою нової Sonata привезуть на перші оглядини до Женеви.

Третє покоління Hyundai i20 справить світовий дебют на Женевському автосалоні (5-15 березня), старт продажів у Європі намічений на літо. Виробник обіцяє показати, небачену раніше емоційну мову дизайну “чуттєва спортивність”.

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Виражається “чуттєва спортивність” (Sensuous Sportiness) у гармонії між чотирма основоположними елементами: пропорціями, архітектурою, стайлінгом та технологіями. Усе це повинно “привнести в автомобілі Hyundai красу, що сприймається на рівні інстинктів”.

Якщо говорити приземленою мовою, то хетчбек i20 стане ширшим і нижчим за попередника, матиме дефлектори в бамперах, а на дверці багажника – ще й інтегрований спойлер з власними мініатюрними “плавниками”. В лініях кузову окреслюється чимало стріловидних елементів, як підкреслена хромованим молдінгом віконна смуга.

Тізерна кампанія Hyundai стосується лише дизайну, залишаючи поза увагою технічні аспекти. Не показав виробник і інтер’єр нового i20, лиш обмовився, що екрани мультимедійної системи та панелі приладів (кожен діагоналлю 10,25 дюйма) об'єднані в один.

За чутками, Hyundai i20 отримає в якості базового літрові трициліндрові мотори – атмосферний 1.0 MPI та турбований 1.0 T-GDI з віддачею у 100 і 120 к.с., відповідно.

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