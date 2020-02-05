Хэтчбек со стилистикой новой Sonata привезут на первые смотрины в Женеву.

Третье поколение Hyundai i20 произведет мировой дебют на Женевском автосалоне (5-15 марта), старт продаж в Европе намечен на лето. Производитель обещает показать невиданный ранее эмоциональный язык дизайна "чувственная спортивность".

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Выражается "чувственная спортивность" (Sensuous Sportiness) в гармонии между четырьмя основополагающими элементами: пропорциями, архитектурой, стайлингом и технологиями. Все это должно "привнести в автомобиль Hyundai красоту, которая воспринимается на уровне инстинктов".

Если говорить приземленным языком, то хэтчбек i20 станет шире и ниже предшественника, будет иметь дефлекторы в бамперах, а на дверце багажника – еще и интегрированный спойлер со своими миниатюрными "плавниками". В линиях кузова определяется немало стреловых элементов, как подчеркнутая хромированным молдингом оконная полоса.

Тизерная кампания Hyundai касается только дизайна, оставляя без внимания технические аспекты. Не показал производитель и интерьер нового i20, лишь обмолвился, что экраны мультимедийной системы и панели приборов (каждый диагональю 10,25 дюйма) объединены в один.

По слухам, Hyundai i20 получит в качестве базового литровые трехцилиндровые моторы – атмосферный 1.0 MPI и турбированный 1.0 T-GDI с отдачей в 100 и 120 л.с. соответственно.

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