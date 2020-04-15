Восьмое поколение "Гольф" еще совсем свежий продукт, но немецкий производитель не теряет времени на работу над улучшенной спортивной версией.

Тестовый Golf R является одним из лучших вариантов хэтчбека, ориентированным на производительность. Он мощнее Golf GTI, и именно ему предстоит отстаивать честь марки на “ринге”, соревнуясь с Honda Civic Type R и Ford Focus RS.

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Белоснежные автомобили, помеченные на Нордшляйфе, имеют хорошо заметные визуальные изменения, которые включают другие бамперы, боковые пороги с черной лакировкой, особые спортивные колеса и тормозные суппорты синего цвета. Сзади также заметен большой спойлер, диффузор в бампере и пара сдвоенных патрубков выхлопной системы.

Фото: Volkswagen Golf R 2021 / Carscoops

Долгое время ходили слухи о том, что мотор для Golf R будет позаимствован у Audi RS3, RS Q3 и TT RS 2.5 Т. Однако эта информация была опровергнута, поскольку производитель заявил, что такой ход имел бы плохие последствия для продаж RS3. Вместо этого, новый Golf R получит 2-литровый четырехцилиндровый турбомотор, как у базовой модели, но с улучшенной производительностью – около 330 лс., что на 85 больше, чем у GTI-версии. Этот двигатель будет совмещен исключительно с трансмиссией с двойным сцеплением и полным приводом.

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