Quanta R от Iron Custom Motors выглядит чрезвычайно эффектно. Создатели уверяют, что и едет он не хуже.

Quanta R представляет собой гибрид автомобиля, мотоцикла и квадроцикла. Его авторами являются титулованные кастомайзеры из харьковской студии Iron Custom Motors, победители мирового чемпионата по кастомайзингу 2016 года и обладатели рекорда на соляном озере Бонневиль в 2017 году.

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Работа над проектом Quanta R началась еще в 2017 году, вернувшись из Бонневиля с титулом, ICM анонсировали "что-то необычное, что поразит мир кастомайзинга". Аппарат действительно получился очень эффектный. Для Quanta R была разработана и построена трубчатая рама, в которой мотор сохранил свое положение, а четыре кресла уступили место двум мотоциклетным сиденьем в центре. Кузов аппарата выполнен из алюминия.

Iron Custom Motors сводила свой мото-кар вокруг 2,5-литрового турбомотора Subaru, доведенного специалистами украинского ателье Atomic. Quanta R также использует спортивную АКП Subaru, сохраняя полноприводную трансмиссию автомобиля-донора и даже системы АБС и ESP. Мощность двигателя имеет пять уровней от 350 до 600 л.с., впрыск метанола позволяет двигателю надежно работать в режимах максимальной мощности. Quanta R также получил подвеску Bilstein B16, керамические тормозные диски Brebmo и 22-дюймовые кованые диски Vossen.

Масса Quanta R составляет 750 кг и обеспечивает динамику меньше 3 секунд до 100 км / ч, заявляют создатели. Максимальная скорость ограничена 200 км / ч.

Quanta R может похвастаться не только уникальным дизайном и выдающимися ТТХ, но и качественным "звуком". На ней установлена ​​музыкальная система Alpine Marine из 6 динамиков, сабвуфера, двух усилителей и проигрывателя с поддержкой любых музыкальных носителей.

Фото: Iron Custom Motors Quanta R @IronCustomMotors

Концепт является двухместным, заднее сиденье пассажира находится под стилизованной крышкой. Сиденья оснащены подогревом.

Рулевое управление реализовано по аналогии с квадроциклом, разработаны ICM и есть электроусилитель. Система переключения АКП, также разработана ICM, имеет кнопочный вид и является водонепроницаемой.

Фото: Iron Custom Motors Quanta R @IronCustomMotors/Iluhis Pshenichny

"Сложность заключалась в том, чтобы сделать значительную часть деталей водонепроницаемыми, поэтому органы управления концепта использованы или от компании Perfomance Machine, или изготовлены индивидуально. Оптика, фары, зеркала – от мотоциклов различных марок, адаптированных под наш проект. Некоторые карбоновые детали, изготовлены компанией Alanton специально для нашего проекта: зеркала, накладки на глушители, кожухи глушителей [...] Выхлопная система также изготовлена ​​компанией ICM и дарит приятный звук, который добавляет еще больший фан при езде. [...] Все это предназначено для одной цели – сделать уникальный продукт, которого еще не знал МИР! ", – рассказывает о своем проекте ICM.

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