Quanta R від Iron Custom Motors виглядає надзвичайно ефектно. Творці запевняють, що й їде він не гірше.

Quanta R являє собою гібрид автомобіля, мотоцикла та квадроцикла. Його авторами є титуловані кастомайзери з харківської студії Iron Custom Motors, переможці світового чемпіонату з кастомайзінгу 2016 року та володарі рекорду на соляному озері Бонневіль у 2017 році.

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Робота над проектом Quanta R розпочалась ще у 2017 році, повернувшись з Бонневілю з титулом, ICM анонсували “щось надзвичайне, що вразить світ кастомайзінгу”. Апарат і справді вийшов надзвичайно ефектний. Для Quanta R була розроблена і збудована трубчаста рама, в якій мотор зберіг своє розташування, а чотири крісла поступились місцем двом мотоциклетним сидінням в центрі. Кузов апарата виконаний з алюмінію.

Iron Custom Motors зводила свій мото-кар довкола 2,-5-літрового турбомотора Subaru, доведеного спеціалістами українського ательє Atomic. Quanta R також використовує спортивну АКП Subaru, зберігаючи повнопривідну трансмісію автомобіля-донора і навіть системи АБС і ESP. Потужність двигуна має п'ять рівнів від 350 до 600 к.с., упорскування метанолу дозволяє двигуну надійно працювати в режимах максимальної потужності. Quanta R також отримав підвіску Bilstein B16, керамічні гальмівні диски Brebmo та 22-дюймові ковані диски Vossen.

Маса Quanta R становить 750 кг і забезпечує динаміку менше 3 секунд до 100 км/год, заявляють творці. Максимальна швидкість обмежена 200 км/год.

Quanta R може похвалитися не тільки унікальним дизайном і видатними ТТХ, а й якісним “звуком”. На ній встановлена ​​музична система Alpine Marine з 6 динаміків, сабвуфера, двох підсилювачів і програвача з підтримкою будь-яких музичних носіїв.

Фото: Iron Custom Motors Quanta R @IronCustomMotors

Концепт є двомісним, заднє сидіння пасажира знаходиться під стилізованою кришкою. Сидіння оснащені підігрівом.

Рульове управління реалізовано за аналогією з квадроциклом, розроблено ICM і має електропідсилювач. Система перемикання АКП, також розроблена ICM, має кнопковий вид і є водонепроникною.

Фото: Iron Custom Motors Quanta R @IronCustomMotors/Iluhis Pshenichny

“Складність полягала в тому, щоб зробити значну частину деталей водонепроникними, тому органи управління концепту використані або від компанії Perfomance Machine, або виготовлені індивідуально. Оптика, фари, дзеркала – від мотоциклів різних марок, адаптованих під наш проект. Деякі карбонові деталі, виготовлені компанією Alanton спеціально для нашого проекту: дзеркала, накладки на глушники, кожухи глушників [...] Вихлопна система також виготовлена ​​компанією ICM і дарує приємний звук, який додає ще більший фан при їзді. [...] Все це підпорядковано одній меті – зробити унікальний продукт, якого ще не знав СВІТ!”, – розповідає про свій проект ICM.

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