Вибір першого мотоцикла рідко буває вірним. Дуже часто перший мотоцикл купують на один сезон, аби краще зрозуміти, який байк брати наступним.

Початок мотосезону, який співпав з карантином і фактичною паралізацією громадського транспорту, багатьох наштовхнув на думки про покупку першого в своєму житті мотоцикла. І це дійсно гарна ідея, бо мотоцикл дає повну свободу пересування та має низку інших, дуже важливих переваг.

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Втім, не маючи досвіду керування мотоциклом у місті, найкращим рішенням буде… гарна мотошкола. Тут мова не про отримання прав категорії "А", а про реальні правильні навички керування мотоциклом. Як вибрати мотошколу, ми розповідали тут.

Об’єм

Багато хто рекомендує починати з малокубатурної техніки з двигунами об’ємом 125-150 см кубічних. Тут "король класу" Yamaha YBR125, величезне розмаїття "китайців", та вдалі компромісні рішення накшталт Bajaj Boxer 125х, які і коштують недорого і за якістю значно кращі від тих же "китайців".

Подібна техніка ідеально підходить для навчання та виконання утилітарних задач. Витрата палива у 1,5-2 літри на сотню та крейсерська швидкість 80-90 км на годину роблять такі мотоцикли чи не найкращим транспортом для міста з практичної точки зору.

Втім, є і недоліки. Один з головних – малокубатурники швидко набридають. За кілька тижнів або місяців, коли більшість навичок керування вже освоєні - хочеться більшого. Саме тому багато малокубатурників продається після першого сезону експлуатації.

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Якщо певний досвід керування мотоциклом вже є, або курс в гарній мотошколі вже пройдений, можна купувати і мотоцикл об’ємом 400-700 "кубиків". Але тут є один важливий момент – не варто у якості першого мотоцикла брати спортивний мотоцикл з високообертовими двигуном. Краще підійдуть так звані "низові" мотори або двигуни з "рівною" характеристикою. Наприклад, як у Suzuki SV 650.

Мотоцикли з об’ємом літр і більше теж можна купувати, маючи невеликий досвід керування, але від спортбайків з двигунами, що полюбляють високі оберти, краще утриматись.

Клас мотоцикла

Насправді класифікація мотоциклів дуже різноманітна, але умовно їх можна поділити на класичні (дорожні), туристичні, спортивні (кільцеві), всюдиходи (ендуро), та крузери (“чопери”). Звісно, їх значно більше, але ці можна вважати основними.

Найкращими для початківця вважаються класичні дорожні мотоцикли. Їх перевага у збалансованості, керованості і найкращій адаптації до їзди дорогами загального користування. Найчастіше їх купують, коли не можуть одразу визначитись з потрібним класом мотоциклу.

Спортбайки призначені для перегонів на закритих асфальтованих трасах. Вони дуже круто виглядають, але їздити на них не дуже зручно. До того ж вони вимагають специфічних навиків керування. У якості першого мотоцикла купувати спортбайк не варто, адже, не маючи певного досвіду дуже складно розкрити потенціал таких мотоциклів.

Крузери та “чопери” призначені, головним чином, "для дівчат та понтів". Але і задоволення від керування вони теж доставляють. В умовах України найбільшою проблемою мотоциклів такого класу є специфічна посадка, яка не дає можливості привстати на підніжках. При проїзді по розбитих ділянках дороги доводиться покладатись лише на м’якість підвіски.

Ендуро. Такі мотоцикли мають у своїй ДНК дещо від мотокросу. Вони створені для їзди як звичайними, так і поганими дорогами. Для новачка головним мінусом стане доволі висока посадка, притаманна більшості мотоциклів такого класу. В цілому ж ендуро можна назвати найбільш універсальними класом мотоциклів. Але керування ними вимагає певного досвіду.

Туристичні. Це важкі мотоцикли з великими двигунами. Вони призначені для подорожей гарними дорогами між містами. Початківцям їх купляти не варто, адже туристичні мотоцикли зазвичай, потужні та швидкі. А без навичок керування велика швидкість стає небезпечною.

Рекомендації Авто24

Якщо вам не просто визначитись з об’ємом і класом мотоциклу – почніть з класичного малокубатурника. Він дасть змогу опанувати основні навики керування, пробачаючи при цьому переважну кількість помилок.

Не варто одразу купувати важкий мотоцикл з великим двигуном – такі, зазвичай, помилок не пробачають. Коштують дорого та і наслідки перших падінь на них бувають дуже прикрими.

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Обравши та придбавши свій перший мотоцикл, обов’язково, незалежно від класу мотоциклу та його потужності, купіть повний комплект екіпіровки. На власній безпеці не варто економити.