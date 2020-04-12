Выбор первого мотоцикла редко бывает верным. Очень часто первый мотоцикл покупают на один сезон, чтобы лучше понять, какой байк брать следующим.

Начало мотосезона, который совпал с карантином и фактической парализацией общественного транспорта, многих натолкнул на мысли о покупке первого в своей жизни мотоцикла. И это действительно хорошая идея, потому что мотоцикл дает полную свободу передвижения и имеет ряд других, очень важных преимуществ.

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Впрочем, не имея опыта управления мотоциклом в городе, лучшим решением будет... хорошая мотошкола. Здесь речь не о получении прав категории "А", а о реальных правильных навыках управления мотоциклом. Как выбрать мотошколу, мы рассказывали тут.

Объем

Многие рекомендуют начинать с малокубатурной техники с двигателями объемом 125-150 см кубических. Здесь "король класса" – Yamaha YBR125, огромное разнообразие "китайцев", и удачные компромиссные решения вроде Bajaj Boxer 125х, которые и стоят недорого, и по качеству значительно лучше тех же “китайцев”.

Подобная техника идеально подходит для обучения и выполнения утилитарных задач. Расход топлива в 1,5-2 литра на сотню и крейсерская скорость 80-90 км в час делают такие мотоциклы чуть ли не лучшим транспортом для города с практической точки зрения.

Впрочем, есть и недостатки. Один из главных – “малокубатурники” быстро надоедают. За несколько недель или месяцев, когда большинство навыков управления уже освоены – хочется большего. Именно поэтому многие малокубатурники продаются после первого сезона эксплуатации.

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Если определенный опыт управления мотоциклом уже есть, или курс в хорошей мотошколе уже пройден, можно покупать и мотоцикл объемом 400-700 “кубиков”. Но здесь есть один важный момент – не стоит в качестве первого мотоцикла брать спортивный мотоцикл с высокооборотистым двигателем. Лучше, подойдут так называемые "низовые" моторы или двигатели с "ровной" характеристикой. Например, как в Suzuki SV 650.

Мотоциклы с объемом литр и больше тоже можно покупать, имея небольшой опыт управления, но от спортбайков с двигателями, которые любят высокие обороты, лучше воздержаться.

Класс мотоцикла

На самом деле классификация мотоциклов очень разнообразная, но условно их можно разделить на классические (дорожные), туристические, спортивные (кольцевые), вездеходы (эндуро), и крузеры ("чопперы"). Конечно, их гораздо больше, но эти можно считать основными.

Лучшими для начинающего считаются классические дорожные мотоциклы. Их преимущество в сбалансированности, управляемости и лучшей адаптации к езде по дорогам общего пользования. Чаще всего их покупают, когда не могут сразу определиться с нужным классом мотоцикла.

Спортбайки предназначены для гонок на закрытых асфальтированных трассах. Они очень хорошо смотрятся, но ездить на них не очень удобно. К тому же они требуют специфических навыков управления. В качестве первого мотоцикла покупать спортбайк не стоит, ведь не имея определенного опыта, очень сложно раскрыть потенциал таких мотоциклов.

Крузеры и "чопперы" предназначены, главным образом, "для девушек и понтов". Но и удовольствие от вождения они доставляют. В условиях Украины самой большой проблемой мотоциклов такого класса является специфическая посадка, которая не дает возможности привстать на подножках. При проезде по разбитым участкам дороги приходится полагаться только на мягкость подвески.

Эндуро. Такие мотоциклы имеют в своей ДНК кое-что от мотокросса. Они созданы для езды как по обычным, так и по плохим дорогам. Для новичка главным минусом станет довольно высокая посадка, присущая большинству мотоциклов такого класса. В целом же эндуро можно назвать самым универсальным классом мотоциклов. Но управление ими требует определенного опыта.

Туристические. Это тяжелые мотоциклы с большими двигателями. Они предназначены для путешествий по хорошим дорогам между городами. Начинающим их покупать не стоит, ведь туристические мотоциклы, как правило, мощные и быстрые. А без навыков управления большая скорость становится опасной.

Рекомендации Авто24

Если вам не просто определиться с объемом и классом мотоцикла – начните с классического малокубатурника. Он позволит освоить основные навыки управления, прощая при этом подавляющее количество ошибок.

Не стоит сразу покупать тяжелый мотоцикл с большим двигателем – такие, как правило, ошибок не прощают. Стоят дорого да и последствия первых падений на них бывают очень неприятными.

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Выбрав и купив свой первый мотоцикл обязательно, независимо от класса мотоцикла и его мощности, купите полный комплект экипировки. На собственной безопасности не стоит экономить.