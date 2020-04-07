Классические формы, "чистый" мотор и куча современных технологий обеспечат баварскому производителю достойное возвращение в сегмент крузеров.

Доминирующие позиции в сегменте тяжелых мотоциклов занимают Harley-Davidson и Indian, не отстает и Honda со своими Gold Wing'ами. И BMW R 18 пришел, чтобы изменить расстановку сил.

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BMW не жалеет комплиментов в адрес 1800-кубового мотора, и называет Big Boxer лучшим оппозитником всех времен. Также пресс-релиз упоминает про классический BMW R 5 1936-х года, говоря про R 18 – оба воплощают передовые инновации в области мототехники для своего времени. Как и классическую модель, BMW R 18 собирают в Берлине.

Фото: процесс создания BMW R 18 / BMW Motorrad

Как можно увидеть на эскизах, создатели нового байка взяли за основу форму классического BMW R 5, в которую сначала “вписали” огромный двухцилиндровый мотор с воздушным охлаждением и оппозитным расположением цилиндров. Это самый большой двигатель за историю BMW Motorrad и самый большой двухцилиндровый оппозитный мотор среди двигателей, которые когда-либо выпускались серийно. Весит мотор в сборе с коробкой передач и системой впуска почти 111 кило.

Максимальный крутящий момент мотора в 158 Нм достигается при 3000 об/мин, 150 Нм доступны уже с 2000 об/мин. Для сравнения: флагманский спортбайк BMW S 1000 RR имеет крутящий момент в 113 Нм, и достичь его можно лишь при 11 000 об/мин.

Фото: BMW R 18 2020 / BMW Motorrad

BMW Motorrad приложила максимум усилий для переосмысления исторической инженерии и применения ее в новом байке вместе с современными технологиями. К таким можно отнести штанговый привод клапанов и главную передачу с открытым карданом. В то же время, традиционное для BMW сухое однодисковое сцепление теперь оснащается механизмом усиления усилия, что снижает нагрузку на левую руку водителя и повышает стабильность мотоцикла при понижении передач.

Подвеска BMW R 18 – чистая механика, без электронной регулировки или других современных опций. Тщательно настроена телескопическая вилка, центральная стойка подвески с прогрессивной характеристикой демпфирования и регулируемым предварительным натяжением пружины, обеспечивают великолепную управляемость и комфорт. Как и в BMW R 5, перья телескопической вилки закрыты кожухами. Ход подвески – 120 мм спереди и 90 мм сзади.

Фото: BMW R 18 с тюнингом фирменными аксессуарами / BMW Motorrad

Тормозная система BMW R 18 имеет традиционную для баварцев схему: два дисковых тормозных механизма спереди и один сзади в сочетании с четырехпоршневыми фиксированными суппортами.

Уже в базовой комплектации BMW R 18 предлагает три режима езды: Rain, Roll, Rock, а также систему автоматического контроля устойчивости ASC и управление тормозным моментом двигателя MSR.

BMW не только воплотила в жизнь смелый концепт, но и обеспечила возможность его кастомайзинга. Уже сейчас линейка аксессуаров BMW Motorrad предлагает широкий выбор деталей созданных совместно с Roland Sands Design.

Глобальные продажи BMW R 18 уже стартовали, мотоцикл доступен для заказа в стандартном исполнении и версии First Edition. Базовая модель стоит в Германии от 22 800 евро, украинский импортер пока не открыл прием заказов на новинку, однако можно надеяться, что вскоре крузер появится и в Украине.

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