Класичні форми, "чистий" мотор та купа сучасних технологій забезпечать баварському виробнику гідне повернення в сегмент крузерів.

Домінуючі позиції в сегменті важких мотоциклів займають Harley-Davidson та Indian, не відстає і Honda зі своїми Gold Wing’ами. Та BMW R 18 прийшов, щоб змінити розстановку сил.

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BMW не шкодує компліментів на адресу 1800-кубового мотора, і називає Big Boxer кращим опозитником усіх часів. Також прес-реліз згадує про класичний BMW R 5 1936-х року, говорячи про R 18 – обидва втілюють передові інновації в області мототехніки для свого часу. Як і класична модель, BMW R 18 збирають в Берліні.

Фото: процес створення BMW R 18 / BMW Motorrad

Як можна побачити на ескізах, творці нового байка узяли за основу форму класичного BMW R 5, в яку спочатку “вписали” велетенський двоциліндровий мотор з повітряним охолодженням і оппозитним розташуванням циліндрів. Це найбільший двигун за історію BMW Motorrad і найбільший двоциліндровий опозитний мотор серед двигунів, що будь-коли випускалися серійно. Важить мотор в зборі з коробкою передач і системою впуску майже 111 кіло.

Максимальний крутний момент мотора у 158 Нм досягається при 3000 об/хв, а 150 Нм доступні вже з 2000 об/хв. Для порівняння: флагманський спортбайк BMW S 1000 RR має крутний момент у 113 Нм, та досягти його можна лише при 11 000 об/хв.

Фото: BMW R 18 2020 / BMW Motorrad

BMW Motorrad доклала максимум зусиль для переосмислення історичної інженерії і застосування її в новому байку разом з сучасними технологіями. До таких можна віднести штанговий привід клапанів та головну передачу з відкритим карданом. В той же час, традиційне для BMW сухе однодискове зчеплення тепер оснащується механізмом посилення зусилля, що знижує навантаження на ліву руку водія та підвищує стабільність мотоцикла при пониженні передач.

Підвіска BMW R 18 – чиста механіка, без електронного регулювання чи інших сучасних опцій. Ретельно налаштована телескопічна вилка, ​​центральна стійка підвіски з прогресивною характеристикою демпфування і регульованим попереднім натягом пружини, забезпечують чудову керованість і комфорт. Як і в BMW R 5, пір'я телескопічної вилки закриті кожухами. Хід підвіски – 120 мм спереду і 90 мм ззаду.

Фото: BMW R 18 з тюнінгом фірмовими аксесуарами / BMW Motorrad

Гальмівна система BMW R 18 має традиційну для баварців схему: два дискових гальмівних механізма спереду і один ззаду в поєднанні з чотирипоршневими фіксованими супортами.

Вже в базовій комплектації BMW R 18 пропонує три режими їзди: Rain, Roll, Rock, а також систему автоматичного контролю стійкості ASC та управління гальмівним моментом двигуна MSR.

BMW не тільки втілила у життя сміливий концепт, а й забезпечила можливість його кастомайзінгу. Вже зараз лінійка аксесуарів BMW Motorrad пропонує широкий вибір деталей створених спільно з Roland Sands Design.

Глобальні продажі BMW R 18 вже стартували, мотоцикл доступний для замовлення у стандартному виконанні та версії First Edition. Базова модель коштує в Німеччині від 22 800 євро, український імпортер поки не відкрив прийом замовлень на новинку, однак можна сподіватись, що незабаром крузер з’явиться і в Україні.

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