Цей мотор став основою і окрасою двох концептів та двох кастом-байків.

Мотоциклетний підрозділ BMW розкрив деталі про свій новий 2-циліндровий опозитний мотор, котрий протягом року з’являвся на різних байках, але до серійних моделей марки поки не дійшов.

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Першою демонстрацією 1802-кубового “боксера” стала його поява у складі концепту R18. Далі були кастоми Departed та Revival Birdcage від ZON та Revival Cycles, а останнім світу явився концепт BMW R18/2.

Фото: 1,8-літровий мотор BMW Big Boxer / BMW

BMW Motorrad називає цей мотор своїм найпотужнішим опозитником, котрий врівноважує усі 90 кінських сил та 157 нбютонметрів обертового моменту, аби зробити хід максимально плавним. Додамо, що й виглядає двигун дуже ефектно.

Фото: концепт BMW R18 / BMW

Розробники мотора узяли усе краще від “боксерів” з повітряним охолодженням із минулого. Перший двигун такого типу з’явився у BMW ще в 1923 році і пробув у виробництві близько 70 років. Чи це не приклад гарної інженерії та надійності?

Фото: кастом-байк Revival Birdcage з мотором Big Boxer / BMW

Новий мотор баварці називають Big Boxer і це вже приклад справжньої еволюції технологій. На додачу до повітряного охолодження, він має ще й масляне. Колінчастий вал із загартованої сталі має додатковий основний підшипник у центрі, щоб запобігти небажаним коливанням вигину в циліндрах великого об'єму. Алюмінієвий корпус. Система змащування подає мастильну охолоджуючу рідину через двоступеневий насос та ланцюг гільзового типу, що приводиться в рух за допомогою колінвала. Привід – карданний.

Фото: кастом-байк ZON Departed / BMW

Замість того, щоб використовувати сучасні гідравлічні елементи для зазору клапанів, новий двигун також запозичив старий метод опозитників Motorrad, який полягає у використанні регулювання одного гвинта та стопорної гайки для кожного сталевого клапана.

Фото: концепт BMW R18/2 / BMW

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