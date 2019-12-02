Цей мотор став основою і окрасою двох концептів та двох кастом-байків.

Мотоциклетное подразделение BMW раскрыло детали о своем новом 2-цилиндровый оппозитном моторе, который в течение года появлялся на разных байках, но до серийных моделей марки пока не дошел.

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Первой демонстрацией 1880-кубового “боксера” стало его появление в составе концепта R18. Далее были кастомы Departed и Revival Birdcage от ZON и Revival Cycles, а в последнее время миру явился концепт BMW R18/2.

Фото: 1,8-литровый мотор BMW Big Boxer / BMW

BMW Motorrad называет этот мотор своим мощнейшим оппозитником, который уравновешивает все 90 лошадиных сил и 157 ньютонметров крутящего момента, чтобы сделать ход максимально плавным. Добавим, что и выглядит двигатель очень эффектно.

Фото: концепт BMW R18 / BMW

Разработчики мотора взяли все лучшее от “боксеров” с воздушным охлаждением из прошлого. Первый двигатель такого типа появился у BMW еще в 1923 году и пробыл в производстве около 70 лет. Это ли не пример хорошей инженерии и надежности?

Фото: кастом-байк Revival Birdcage с мотором Big Boxer / BMW

Новый мотор баварцы называют Big Boxer и это уже пример настоящей эволюции технологий. Вдобавок к воздушному охлаждению, он имеет еще и масляное. Коленчатый вал из закаленной стали имеет дополнительный основной подшипник в центре, чтобы предотвратить нежелательные колебания изгиба в цилиндрах большого объема. Алюминиевый корпус. Система смазки подает смазочную охлаждающую жидкость через двухступенчатый насос и цепь гильзового типа, приводимая в движение с помощью коленвала. Привод – карданный.

Фото: кастом-байк ZON Departed / BMW

Вместо того, чтобы использовать современные гидравлические элементы для зазора клапанов, новый двигатель также заимствовал старый метод оппозитников Motorrad, который заключается в использовании регулировки одного винта и стопорной гайки для каждого стального клапана.

Фото: концепт BMW R18/2 / BMW

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