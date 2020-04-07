Це перша в історії битва електричних героїв.

Канал DragTimes в YouTube представив короткометражний блокбастер про дрег-перегони двох батарейних машин – двоколісної та чотириколісної.

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Свого часу власники електрокарів Tesla любили “втирати носа” мотоциклістам на спортбайках, адже розгінна динаміка звичайних серійних машин без жодного тюнінгу дозволяла легко залишати двоколісники позаду. Та час тріумфу тривав недовго, тому що на арену один за одним почали виходити електричні мотоцикли. Самопроголошеним королем батарейних байків став Harley-Davidson LiveWire. І це відео доведе, що свій титул він носить не даремно. Втім, як відомо, Tesla вже готує відповідь у вигляді електричного суперкара Roadster.



Було проведено два заїзди між Tesla Model 3 Performance та Harley-Davidson LiveWire. Як можна здогадатись, мотоцикл переміг в обох, однак з дуже незначним відривом. Першого разу LiveWire проїхав чверть милі (402 метри) за 11,67 секунди, зі швидкістю на фініші у 176,82 км/год. Model 3 в цьому заїзді показала час 11,71 і швидкість 182,16 км/год на виході.

У другому заїзді результати для обох учасників виявились навіть кращими: 11.64 секунд і 177,88 км/год у LiveWire та 11,70 секунд і 183,64 км/год у Tesla Model 3.

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