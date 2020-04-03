Bloodhound LSR є найшвидшою наземною машиною на планеті, що утримує рекорд в 1228 км/год.

Звісно, це лише комп’ютерна симуляція від команди творців автомобіля-рекордсмена. Та вона дає уявлення про те, які були б результати таких дрег-перегонів. Четверта лінія на шкалі належить “звичайному дорожньому автомобілю”.

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На початку відео міститься повідомлення про те, що зйомка тестового заїзду Bloodhound LSR, раніше відомого як Bloodhound SSC, демонструється з 4.4 секунди – стільки часу знадобилось дрону з камерою для стабілізації зображення.

Найшвидшій машині на планеті знадобилось 11 секунд, аби випередити за максималкою одну з найшвидших машин на планеті для громадських доріг – Bugatti Chiron, котрий слідував за формульним болідом. І хоча на перших секундах Bloodhound виявився не надто швидким, ще до початку другої половини відео, Bloodhound “розкочегарився”, вирвався вперед і продовжував нарощувати швидкість у той час, як болід та гіперкар вже рухались на межі своїх можливостей. Про “звичайний дорожній автомобіль” і говорити нічого – він випав зі змагання ще на перших секундах відео.

Характеристики суперників:

Bugatti Chiron:

Двигун: 8.0 W16 з чотирма турбінами;

Потужність: 1479 к.с.;

Динаміка: 0–100 км/год – 2.4 секунди, 0–200 км/год – 6.5 секунди, 0–300 км/год – 13.6 секунди, 0-400 км/год – 32.6 секунди;

Максимальна швидкість: 420 км/год, обмежена електронікою.

Болід F1 2019 року:

Двигун: гібридний, на основі ДВЗ 1.6 турбо V6 + електромотор MGU-K power;

Потужність: 875-100 к.с. + 120 кВт (160 к.с.);

Динаміка: 0–100 км/год – 1,9 секунди;

Максимальна швидкість – 370 км/гд;

Bloodhound LSR:

Двигун: Реактивний двигун Rolls-Royce Eurojet EJ200 від надзвукового винищувача Eurofighter Typhoon;

Максимальна тяга: 60 кН і 90 кН (з форсажкою);

Динаміка – н/д;

Максимальна швидкість: підтверджена – 1228 км/год, розрахункова – 1600+ км/год.



Команда Bloodhound LSR сподівається цього або наступного року досягти максимальної швидкості у 1000 миль на годину (1609 км/год).

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