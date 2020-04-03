Bloodhound LSR является самой быстрой наземной машиной на планете, что удерживает рекорд в 1228 км/ч.

Конечно, это лишь компьютерная симуляция от команды создателей автомобиля-рекордсмена. И она дает представление о том, какие были бы результаты таких дрэг-гонки. Четвертая линия на шкале принадлежит “обычному дорожному автомобилю”.

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В начале видео содержится сообщение о том, что съемка тестового заезда Bloodhound LSR, ранее известного как Bloodhound SSC, демонстрируется с 4.4 секунды – столько времени понадобилось дрону с камерой для стабилизации изображения.

Самой быстрой машине на планете понадобилось 11 секунд, чтобы опередить по максималке одну из самых быстрых машин на планете для общественных дорог – Bugatti Chiron, который следовал за формульным болидом. И хотя на первых секундах Bloodhound оказался не слишком быстрым, еще до начала второй половины видео, Bloodhound “розкочегарився”, вырвался вперед и продолжал наращивать скорость в то время, как болид и гиперкар уже двигались на пределе своих возможностей. Об “обыкновенном дорожном автомобиле” и говорить нечего – он выпал из соревнования еще на первых секундах видео.

Характеристики соперников:

Bugatti Chiron:

Двигатель: 8.0 W16 с четырьмя турбинами;

Мощность: 1479 к.с.;

Динамика: 0-100 км/ч – 2.4 секунды, 0-200 км/ч – 6.5 секунды, 0-300 км/ч – 13.6 секунды, 0-400 км/ч – 32.6 секунды;

Максимальная скорость: 420 км/ч, ограничена электроникой.

Болид F1 2019 года:

Двигатель: гибридный, на основе ДВС 1.6 турбо V6 + электромотор MGU-K power;

Мощность: 875-100 к. с. + 120 кВт (160 К.с.);

Динамика: 0-100 км/ч – 1,9 секунды;

Максимальная скорость – 370 км/гд;

Bloodhound LSR:

Двигатель: Реактивный двигатель Rolls-Royce Eurojet EJ200 от сверхзвукового истребителя Eurofighter Typhoon;

Максимальная тяга: 60 кН и 90 кН (с форсажкой);

Динамика – н/д;

Максимальная скорость: подтверждена – 1228 км/ч, расчетная – 1600+ км/ч.



Команда Bloodhound LSR надеется в этом или следующем году достичь максимальной скорости в 1000 миль в час (1609 км/ч).

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