Это первая в истории битва электрических героев.

Канал DragTimes в YouTube представил короткометражный блокбастер о драг-гонках двух батарейных машин – двухколесной и четырехколесной.

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В свое время владельцы электрокаров Tesla любили “утирать нос” мотоциклистам на спортбайках, так как разгонная динамика обычных серийных машин без всякого тюнинга позволяла легко оставлять велосипеды позади. Но время триумфа длилось недолго, потому что на арену один за одним начали выходить электрические мотоциклы. Самопровозглашенным королем батарейных байков стал Harley-Davidson LiveWire. И это видео докажет, что свой титул он носит не зря. Впрочем, как известно, Tesla уже готовит ответ в виде электрического суперкара Roadster.



Было проведено два заезда между Tesla Model 3 Performance и Harley-Davidson LiveWire. Как можно догадаться, мотоцикл победил в обоих, однако с очень незначительным отрывом. Первый раз LiveWire проехал четверть мили (402 метра) за 11,67 секунды, со скоростью на финише в 176,82 км/час. Model 3 в этом заезде показала время 11,71 и скорость 182,16 км/ч на выходе.

Во втором заезде результаты для обоих участников оказались даже лучшими: 11.64 секунд и 177,88 км/ч у LiveWire и 11,70 секунд и 183,64 км/ч у Tesla Model 3.

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