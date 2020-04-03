Программа, хотя и называется "игрой", имеет столь "настоящую" физику, что используется в кинематографе для моделирования трюков на транспортных средствах. Хотите узнать, какие последствия будет иметь автомобильная авария на Меркурии?

Как ведет себя машина на планете с разреженной атмосферой и сильнее силой притяжения? А если наоборот? Можно добавить ветер. Попробовать прыгнуть машиной с трамплина или провести краш-тест на дороге. В симуляторе BeamNG.drive все это можно проверить.

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BeamNG.drive использует уникальную физику мягких тел. Программа имитирует сеть взаимосвязанных узлов и балок, которые образуют невидимый каркас автомобиля с реалистичными весом и массой. С точки зрения физики мягких тел, транспортные средства гнутся и деформируются, как и манекен за рулем. Программа постоянно вычисляет физические уравнения и задачи в режиме реального времени, такие как применение последствий столкновения, прямо во время игры.

Кинематографистам BeamNG.drive позволяет основательно, но дешево испытать каскадерские трюки, перед тем, как стантмен выполнит их на съемочной площадке и разобьет машину.

Симулятор доступен на платформе Steam с 2015 года и постоянно обновляется. Пользователю не нужно (не обязательно) выполнять простенькие сюжетные миссии, зато доступно несколько сценариев с переменными параметрами. The Action Lab на YouTube показывает, каким будет поведение автомобиля в одинаковых ситуациях с ризнимим условиями окружающей среды.

Сначала мы видим поведение автомобиля в земных условиях. Далее переносимся на Луну и "тяжелогравитационный" Юпитер. Наконец решили проверить транспорт в условиях солнечной гравитации.

Земля – ​​9,807 м/с²;

Луна – 1,62 м/с²;

Юпитер – 24,79 м/с²;

Солнце – 274 м/с².

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