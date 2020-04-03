Програма, хоча й називається "грою", має настільки "справжню" фізику, що використовується у кінематографі для моделювання трюків на транспортних засобах. Хочете дізнатись, які наслідки матиме автомобільна аварія на Юпітері?

Як поводить себе машина на планеті з розрідженою атмосферою та сильнішою силою тяжіння? А якщо навпаки? Можна додати вітер. Спробувати стрибнути машиною з трампліну чи провести краш-тест на дорозі. У симуляторі BeamNG.drive все це можна перевірити.

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BeamNG.drive використовує унікальну фізику м'яких тіл. Програма імітує мережу взаємопов'язаних вузлів і балок, які утворюють невидимий каркас автомобіля з реалістичними вагою і масою. З точки зору фізики м'яких тіл, транспортні засоби гнуться та деформуються, як і манекен за кермом. Програма постійно обчислює фізичні рівняння і завдання в режимі реального часу, такі як застосування наслідків зіткнення, прямо під час гри.

Кінематографістам BeamNG.drive дозволяє ґрунтовно, але дешево випробувати каскадерські трюки, перед тим, як стантмен виконає їх на знімальному майданчику і розіб’є машину.

Симулятор доступний на платформі Steam з 2015 року і постійно оновлюється. Користувачу не потрібно (чи не обов’язсково) виконувати простенькі сюжетні місії, зате доступно кілька сценаріїв зі змінними параметрами. The Action Lab на YouTube показує, якою буде поведінка автомобіля в однакових ситуаціях із різнимим умовами довколишнього середовища.

Спочатку ми бачимо поведінку автомобіля в земних умовах. Далі переносимось на Місяць та “важкогравітаційний” Юпітер. Насамкінець вирішили перевірити транспорт в умовах сонячної гравітації.

Земля – 9,807 м/с²;

Місяць – 1,62 м/с²;

Юпітер – 24,79 м/с²;

Сонце – 274 м/с².

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