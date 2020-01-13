За 2019 год в Украине было продано почти 34 тыс. новых мотоциклов и мопедов. Это на 50% больше, чем год назад.

Украинский рынок мотоциклов испытал настоящий бум продаж в 2019 году и наверняка войдет в историю как один из самых успешных. Какие же мотоциклы были популярны? Ответ знают в AUTO-Consulting.

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Второй год подряд лидером украинского рынка является бренд Musstang. Но за 2019 год ему удалось нарастить продажи на 62% и занять более 20% украинского рынка мотоциклов.

Второй результат сохранился у мототехники Spark, которой отдали предпочтение 14% покупателей в 2019 году. А вот за третью позицию в 2019 году развернулась настоящая борьба. В итоге "бронзовым призером" стал Lifan, чьи продажи выросли за год на 76%.

Отметим также стремительный рост продаж в брендов Forte, Bajaj и Loncin. Результаты продаж основных игроков украинского моторынка можно видеть в таблице.

Активизировались в 2019 году продажи и именитых брендов. Так, №1 среди японских производителей стала Honda. Заметно прибавили в реализации и дилеры BMW Motorrad и Yamaha.

Пик продаж мотоциклетной техники пришелся на западные области Украины, а самый стремительный рост наблюдался в Николаевской и Житомирской областях. Здесь продажи новых мотоциклов выросли почти на 80%.

Драйвером роста в 2019 году стали недорогие классические мопеды и мотоциклы с объемом двигателя 125 см³. Их продажи составили почти 72% рынка. Активно росли продажи и мотоциклов класса эндуро и квадроциклов ATV.

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Показательно, что до конца года динамика рынка стала нарастающей, даже с учетом фактора сезонности. Финальный 4-й квартал моторынок закончил уже с ростом более 55%, что дает все основания говорить о хорошем продолжении этого роста и в 2020 году.

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