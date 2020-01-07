Очень непросто строить настоящую элитную технику, когда ты не проектировал ничего кроме тяжеловозов для армии и для села. Но Киевский мотозавод справился с задачей – выпускал эскортные мотоциклы для крупнейшей страны мира.

Почетный эскорт мотоциклистов в кортежах самых уважаемых гостей государства – это не только часть протокола, это также – дополнительный барьер безопасности. Все просто: каждый мотоциклист является оперативником службы охраны и в любой момент готов исполнять свои обязанности по защите сопровождаемого автомобиля.

Целый отряд красавцев “Эскорт-73” с гордой надписью “Днепр” на баке многие годы был неизменным участником официальных церемоний по приему первых лиц иностранных государств.

До автоматизма отработаны различные приемы управления, в том числе и умение перекрыть собой сектор стрельбы для снайпера, покушающегося на охраняемых лиц. Теперь понятно, почему в советский период количество мотоциклов сопровождения при встрече высокопоставленных зарубежных гостей могло достигать 19 единиц?

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М-72 и К-750, 1956 – 1975

С первыми мотоциклами для сопровождения официальных кортежей государственных деятелей было просто: стандартные М-72 (в эскорте – до 1961 г.) и К-750 (в строю 1961 – 1973 гг.) просто красили в черный цвет. Естественно, перед отправкой в гараж особого назначения их тщательно обкатывали и регулировали. Заднее сиденье не устанавливали, спереди для защиты водителя ставили лобовое стекло с мягким фартуком, а боковины шин красили белой краской.

Первые эскортные мотоциклы КМЗ были обычными серийными, и отличались только черным цветом и белыми полосами на баке и крыльях.

Как минимум одна машина была укомплектована дополнительными фарами и звуковыми сигналами, это был мотоцикл командира эскортной группы, который всегда следовал около правой передней двери главного из сопровождаемых автомобилей. У него же на мотоцикле была рация, укрепленная справа на заднем крыле.

“Днепр Эскорт-73”, 1973 г.

Первый специально созданный эскортный мотоцикл “Днепр” заказали для украинского руководства. Отличия от массового мотоцикла были незначительны: 18-дюймовые колеса, мягкое одиночное сиденье, иное переднее крыло, высококачественная окраска, большее количество хромированных деталей.

Первым специально созданным эскортным байком стал “Днепр Эскорт-73”. С технической точки зрения – обычный серийный КМЗ без коляски.

В служебной документации модель назвали “Эскорт-73”, включив в название год выпуска модели. На службу в органы тогда поступили 25 таких машин.

“Днепр-14.9” (КМЗ-8.953 “Эскорт-78”) 1978 г.

Идею иметь особый мотоцикл для сопровождения официальных кортежей подхватили кремлевские боссы, и КМЗ получил заказ на такой байк – а вместе с ним и немалую головную боль. Мотоцикл, получивший потом название “Эскорт-78”, киевские конструкторы строили несколько лет, используя свои наработки по спортивным (кроссовым) моделям. Интересно, что данный мотоцикл параллельно рассматривался как модификация для поставок на экспорт, в частности, на рынок США – поэтому у него было и гражданское название “Днепр-14.9”.

Опытный образец “Днепра-14.9” долго испытывали в кремлевском Гараже особого назначения я, и только потом дали добро на всю серию.

750-кубовый двигатель имел особый коленвал на стандартных подшипниках, собственные распредвал, головки и поршни с шатунами. Увеличили диаметр обоих клапанов, подвешенных на “жигулевских” пружинах. Под новые характеристики переделали масляную систему, увеличив производительность насоса и подачу масла к шатунным подшипникам. Двигатель запускался электростартером, аккумулятор на 32 Ач для него делали вручную поштучно на ведущем аккумуляторном заводе страны.

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Легкий пуск и приемистость без провалов обеспечили немецкие карбюраторы Bing с двумя дроссельными заслонками. Двигатель развивал около 60 л.с. при 7400 об/мин, хотя в документации указали 50 лошадей – ровно столько, сколько было указано в техзадании. Коробку передач сделали 5-ступенчатой, доработали кардан, а главная передача стала более скоростной по сравнению с “колясочным” вариантом.

Созданный в середине 1970-х “Днепр -14.9” был белой вороной и в модельной линейке, и на улицах: настолько значительными были его отличия от обычных “Днепров”.

Трудно далась перенастройка подвески под скоростную езду: безштоковая передняя вилка, гидравлический демпфер руля, задний маятник на конических подшипниках всех вопросов управляемости не решили. Интересно, что 18-дюймовые колеса были невзаимозаменяемыми – заднее было на полдюйма шире. Причем шины были уникальными, их делали строго для “Эскорта”, по две модели летних и зимних, в том числе – шипованные.

Боковой прицеп для зимнего варианта “Эскортов” тоже делали в Киеве. На пассажиров коляску не рассчитывали, она – лишь опора на скользкой дороге.

Что касается внешности, на “Днепр-14.9” устанавливали новые крылья, боковые панели, щитки для ног, передние и задние дуги безопасности. Корпус воздушного фильтра стал более массивным, пара зеркал внешнего вида на ветровом щитке из стеклопластика – стандартные “легковые” Под откидным одиночным сиденьем разместили бардачок и выключатель массы.

Так выглядел “Днепр-14.9” после апгрейда 1984 года.

Серия “Днепр-14.9” КМЗ-8.953 “Эскорт-78” была небольшой – 25 мотоциклов, но в 1983 – 1984 гг. в Кремль ушла вторая партия этих машин, несколько доработанных, и внешне, и в плане надежности.

“Днепр-14.9М” 1989 г.

Сделать следующий мотоцикл, который должен был называться “Эскорт-86”, самостоятельной моделью не получилось: слишком уж суровы были требование всемогущего заказчика и слишком ограничены ресурсы производственников. Поэтому мотоцикл “засчитали” как модернизацию предыдущего и назвали “Днепр -14.9М”. Среди видимых отличий – новый обтекатель, укрепленный на раме, поднятые глушители, увеличенная за счет задней подвески колесная база, уменьшение количество хромированных деталей, частично закапотированный двигатель и стол-обтекатель над задним колесом. Было кардинально – в сторону надежности – переделано электрооборудование, сооружен новый щиток приборов. Конструкторы приняли меры для общего облегчения машины.

“Днепр -14.9М” – по сути модернизированный “Эскорт-78”. Он получился легче по массе и по стилистике, хотя вырос в длину.

Мотоцикл испытывали и доводили больше года, партия из “товарных” 25 мотоциклов поступила в кремлевский гараж в мае 1989-го. “Днепры” служили в эскортной службе до 1993 года, хотя в зимних выездах – с боковым прицепом - использовались вплоть до 1996-го, когда их окончательно заменили “иномарками”.

«Днепр-14.9Л», 1989 г.

Есть сомнения, можно ли считать модель с литерой Л отдельной моделью, ведь по сути это были мотоциклы ”Днепр-14.9” (“Эскорт-78”) первой серии, оснащенные серийным 0,650-литровым двигателем. История их была достаточно интересной. Когда кремлевские службы начали использовать “Днепр-14.9” образца 1984 г., изношенные 25 машин первой серии вернули на завод в Киев.

Два десятка “эскортов” получили особую судьбу: они дважды покидали завод как новая продукция – первый раз в Москву, второй раз – в Ленинград. В перерыве байки прошли “капиталку” и получили новые двигатели (серийные 0,650 л).

На них положило глаз руководство второго города тогдашнего Союза – Ленинграда, где тоже хотели сделать свой эскортный мотоотряд. Каким образом удалось договориться с дирекцией Киевского мотозавода, история умалчивает, но списанные байки “Днепр-14.9” первой серии капитально отремонтировали и заменили прокачанный 750-кубовый двигатель на серийный мотор от МТ-11, мощностью 32 л.с. Лениградцев такой вариант вполне устроил, что отразилось в индексе модели – 14.9Л. То есть, заводчанам удалось передать на службу одну и ту же партию мотоциклов дважды.

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