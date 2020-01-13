За 2019 рік в Україні було продано майже 34 тис. нових мотоциклів і мопедів. Це на 50% більше, ніж рік тому.

Український ринок мотоциклів відчув справжній бум продажів в 2019 році і напевно увійде в історію, як один з найуспішніших. Які ж мотоцикли були популярні? Відповідь знають у AUTO-Consulting.

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Другий рік поспіль лідером українського ринку є бренд Musstang. Але за 2019 рік йому вдалося наростити продажі на 62% і зайняти більше 20% українського ринку мотоциклів.

Другий результат зберігся у мототехніки Spark, якій віддали перевагу 14% покупців в 2019 році. А ось за 3-ю позицію в 2019 році розгорнулася справжня боротьба. У підсумку “бронзовим призером” став Lifan, чиї продажі зросли за рік на 76%.

Відзначимо також стрімке зростання продажів у брендів Forte, Bajaj і Loncin. Результати продажів основних гравців українського моторинку можна бачити в таблиці.

Активізувалися в 2019 році продажі і іменитий брендів. Так, №1 серед японських виробників стала Honda. Помітно додали в реалізації і дилери BMW Motorrad і Yamaha.

Пік продажів мотоциклетної техніки припав на західні області України, а найстрімкіше зростання спостерігалося в Миколаївській і Житомирській областях. Тут продажі нових мотоциклів виросли майже на 80%.

Драйвером зростання в 2019 році стали недорогі класичні мопеди і мотоцикли з об'ємом двигуна 125 см3. Їхні продажі склали майже 72% ринку. Активно росли продажу і мотоциклів класу ендуро і квадроциклів ATV.

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Показово, що до кінця року динаміка ринку стала наростаючим, навіть з урахуванням фактора сезонності. Фінальний 4-й квартал моторинок фінішував вже з ростом більше 55%, що дає всі підстави вважати про непоганому продовженні цього зростання і в 2020 році.

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