З ними можна робити все, що завгодно.
Сьогодні автомобілі Запорізького автозаводу частіше використовуються в якості піддослідних для різноманітних гаражних експериментів, ніж як автомобілі. Придатний для таких цілей ЗАЗ можна придбати за якихось 4-5 тисяч гривень. Та поекспериментувати можна навіть за неповні 3000 гривень.
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Сайт HUM 3D являє собою базу, що містить більше 17 тисяч комп’ютерних моделей найрізноманітніших речей: тварин, техніки, продуктів, будівель, людей тощо. Одна з категорій порталу відкриває доступ до більш як 8 тисяч 3D-моделей автомобілів і мотоциклів. І серед них є шість машин, знайомих кожному українцю.
|ZAZ 965A Zaporozhets 1962 3D model
|ZAZ 968M Zaporozhets 1979 3D model
|ZAZ Slavuta (1103) 1999 3D model
|ZAZ Tavria (1102) 1990 3D model
|ZAZ Slavuta Nova 2016 3D model
|ZAZ Vida Hatchback 2012 3D model
Усі моделі були створені на основі оригінальних креслень реальних машин. Вони доступні в різних форматах і готові для використання в більшості програм для роботи з 3D-моделями, іграх, анімації тощо. За 95 євро пропонується деталізована модель кузову машин, а тим, кому знадобиться інтер’єр, доведеться викласти 600 євро. Також можна замовити будь-які особливі модифікації чи зміни для комп’ютерної моделі.
Фото: 3D-модель першого “Запорожця” / HUM 3D
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