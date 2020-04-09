З ними можна робити все, що завгодно.

Сьогодні автомобілі Запорізького автозаводу частіше використовуються в якості піддослідних для різноманітних гаражних експериментів, ніж як автомобілі. Придатний для таких цілей ЗАЗ можна придбати за якихось 4-5 тисяч гривень. Та поекспериментувати можна навіть за неповні 3000 гривень.

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Сайт HUM 3D являє собою базу, що містить більше 17 тисяч комп’ютерних моделей найрізноманітніших речей: тварин, техніки, продуктів, будівель, людей тощо. Одна з категорій порталу відкриває доступ до більш як 8 тисяч 3D-моделей автомобілів і мотоциклів. І серед них є шість машин, знайомих кожному українцю.

ZAZ 965A Zaporozhets 1962 3D model ZAZ 968M Zaporozhets 1979 3D model ZAZ Slavuta (1103) 1999 3D model ZAZ Tavria (1102) 1990 3D model ZAZ Slavuta Nova 2016 3D model ZAZ Vida Hatchback 2012 3D model

Усі моделі були створені на основі оригінальних креслень реальних машин. Вони доступні в різних форматах і готові для використання в більшості програм для роботи з 3D-моделями, іграх, анімації тощо. За 95 євро пропонується деталізована модель кузову машин, а тим, кому знадобиться інтер’єр, доведеться викласти 600 євро. Також можна замовити будь-які особливі модифікації чи зміни для комп’ютерної моделі.

Фото: 3D-модель першого “Запорожця” / HUM 3D

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