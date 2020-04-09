С ними можно делать все, что угодно.
Сегодня автомобили Запорожского автозавода чаще используются в качестве подопытных для разнообразных гаражных экспериментов, нежели как автомобили. Пригоден для таких целей ЗАЗ можно купить за каких-то 4-5 тысяч гривен. Но поэкспериментировать можно даже за неполных 3 000 гривен.
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Сайт HUM 3D представляет собой базу, содержащую более 17 тысяч компьютерных моделей самых разнообразных вещей: животных, техники, продуктов, зданий, людей. Одна из категорий портала открывает доступ к более 8 тысячам 3D-моделей автомобилей и мотоциклов. И среди них есть шесть машин, знакомых каждому украинцу.
|ZAZ 965A Zaporozhets 1962 3D model
|ZAZ 968M Zaporozhets 1979 3D model
|ZAZ Slavuta (1103) 1999 3D model
|ZAZ Tavria (1102) 1990 3D model
|ZAZ Slavuta Nova 2016 3D model
|ZAZ Vida Hatchback 2012 3D model
Все модели были созданы на основе оригинальных чертежей реальных машин. Они доступны в различных форматах и готовы для использования в большинстве программ для работы с 3D-моделями, играх, анимации и тому подобное. За 95 евро предлагается детализированная модель кузова машин, а тем, кому понадобится интерьер, придется выложить 600 евро. Также можно заказать любые особые модификации или изменения для компьютерной модели.
Фото: 3D-модель первого “Запорожца” / HUM 3D
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