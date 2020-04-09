С ними можно делать все, что угодно.

Сегодня автомобили Запорожского автозавода чаще используются в качестве подопытных для разнообразных гаражных экспериментов, нежели как автомобили. Пригоден для таких целей ЗАЗ можно купить за каких-то 4-5 тысяч гривен. Но поэкспериментировать можно даже за неполных 3 000 гривен.

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Сайт HUM 3D представляет собой базу, содержащую более 17 тысяч компьютерных моделей самых разнообразных вещей: животных, техники, продуктов, зданий, людей. Одна из категорий портала открывает доступ к более 8 тысячам 3D-моделей автомобилей и мотоциклов. И среди них есть шесть машин, знакомых каждому украинцу.

ZAZ 965A Zaporozhets 1962 3D model ZAZ 968M Zaporozhets 1979 3D model ZAZ Slavuta (1103) 1999 3D model ZAZ Tavria (1102) 1990 3D model ZAZ Slavuta Nova 2016 3D model ZAZ Vida Hatchback 2012 3D model

Все модели были созданы на основе оригинальных чертежей реальных машин. Они доступны в различных форматах и готовы для использования в большинстве программ для работы с 3D-моделями, играх, анимации и тому подобное. За 95 евро предлагается детализированная модель кузова машин, а тем, кому понадобится интерьер, придется выложить 600 евро. Также можно заказать любые особые модификации или изменения для компьютерной модели.

Фото: 3D-модель первого “Запорожца” / HUM 3D

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