Восьме покоління "Гольф" ще зовсім свіжий продукт, але німецький виробник не втрачає часу на роботу над покращеною спортивною версією.

Тестовий Golf R є одним з кращих варіантів хетчбека, орієнтованих на продуктивність. Він потужніший за Golf GTI і саме йому належить відстоювати честь марки на ‘Рінгу, змагаючись з Honda Civic Type R та Ford Focus RS.

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Білосніжні автомобілі, помічені на Нордшляйфе, мають добре помітні візуальні зміни, що включають інши бампери, бічні пороги з чорним лакуванням, особливі спортивні колеса і гальмівні супорти синього окльору. Ззаду також помітний великий спойлер, дифузор в бампері та пара здвоєних патрубків вихлопної системи.

Фото: Volkswagen Golf R 2021 / Carscoops

Довгий час ходили чутки про те, що мотор для Golf R буде запозичений у Audi RS3, RS Q3 та TT RS – 2.5Т. Однак ця інформація була спростована, оскільки виробник заявив, що такий хід мав би погані наслідки для продажів RS3. Натомість, новий Golf R матиме 2-літровий чотирициліндровий турбомотор, як у базової моделі, але з покращеною продуктивністю – близько 330 к.с., що на 85 більше, ніж у GTI-версії. Цей двигун буде поєднаний виключно з трансмісією з подвійним зчепленням та повним приводом.

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