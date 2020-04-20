Так может выглядеть преемник гибрида 918 Spyder.

В изображениях из Патентного ведомства можно узнать прошлогодний концепт с индексом 917. Будущая серийная модель или коллекционный автомобиль с ограниченным тиражом? Возможно, ни то, ни другое.

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Западные СМИ уже окрестили машину на картинках, обнародованных Autovisie, наследником гибридного суперкара Porsche 918 Spyder (2013-2015). Замену для 918-го поклонники марки также ждут уже давно, поэтому это может быть правдой. Но не исключено, что авторские права на автомобиль понадобились исключительно для виртуального мира компьютерной игры Gran Turismo. Подобное уже случалось раньше.

В галарее ниже представлены изображения автомобиля из патентного ведомства, фото прототипа Porsche 917 Concept и оригинального спорткара Porsche 917 1960-х годов:



Главная особенность, которую можно заметить у безымянного патентного автомобиля, смещение водительского кресла к центру кабины и его “доминирующее” положение, относительно пассажирского. Еще одна важная деталь находится на задней стойке кабины – крышка заливной горловины бензобака, которая, вместе с парой выхлопных труб в заднем бампере, подсказывает, что перед нами гибрид, как и 918 Spyder.

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