Обострение любви к стилю ретро случаются не только среди модных кутюрье. Время от времени оно посещает и студии автомобильных дизайнеров. И как показывает жизнь, причина здесь не только в ностальгии.

Маркетологи долго приучали потребителя покупать автомобиль, руководствуясь не здравым смыслом, а эмоциями. И вот в конце прошлого века на автомобильном рынке настала очередь нового приема – ностальгии. Автопроизводители один за другим бросились разрабатывать и предлагать клиентам автомобили с внешностью в стиле ретро.

У одних тяготение к ретро проявляется как коллекционирование винтажных авто, другим достаточно приобрести современную машину с ретродизайном.

В зависимости от рынков и смелости отдела продаж, это были машины с разной степенью “исторической достоверности”, однако непременно они вызывали у посетителей шоурумов теплые чувства и мысли о “старых добрых временах”.

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Интересно, что в одних случаях ретротема хотела покорить массовый сегмент, а в некоторых ситуациях – закрыть узкую нишу, то имиджевую, то фановую. Сегодня мы предлагаем коллекцию моделей, которым удалось выполнить свою задачу.

Chrysler PT Cruiser (2000-2010 гг.)

Американцы замахнулись на массовый сегмент, создав высокий хэтчбек на базе популярной модели Neon II. Машина получилась удобной в пользовании и покладистым в управлении. Вообще она была неспешной в движении, но для самых горячих драйверов существовали несколько турбомодификаций (182 – 230 л.с.).

Chrysler PT Cruiser вроде бы рисовали по мотивам Chrysler Airflow 1930-х годов.

Ретро-крюйзер продавался по всему миру (в Европе за ним стояли многомесячные очереди!), вместе с версией кабриолет легко продали 1,35 миллиона экземпляров. Неплохо для 10 лет конвейерной жизни.

Morgan (ХХ в.)

Трудно сказать, с какого года автомобили Morgan прекратили быть просто классическими британскими родстерами и стали родстерами в ретростиле. Ведь, как ни странно, в этом виде выпускаются они аж с 1936 года, и из видимых изменений – только новая, наклоненная облицовка передка.

Вообще-то Morgan – уникальный случай. Почему эта марка не вымерла, как полдюжины других классических британских брендов, непонятно.

Ничего особенного в конструкции нет (если не считать деревянный каркас кузова) – в разные периоды внутри стояли в основном скромные агрегаты Rover, Ford, Fiat, Standard и примитивная подвеска собственного производства. Это не мешало компании в некоторые периоды держать очередь из покупателей длиной 10 лет.

Fiat 500 (с 2007 г.)

Каждые 20 – 30 лет итальянцы выдают миру миленькую микролитражку с цифрой 500 в названии. Очередная версия Fiat 500 отсылает нас к образу двухцилиндровой модели образца 1957 – 1975 гг., что стала символом послевоенного возрождения страны солнца, вина и певучей речи.

У Fiat есть в типаже городской микроавтомобиль в виде Panda. Модель Fiat 500 занимает ту же нишу, однако у нее свой клиент за счет стиля. Предыдущая “пятисотка” была значительно компактнее.

Внутри, конечно, никакого ретро – каждый раз фиатовские “пятисотки” получают современную платформу, в случае с актуальной моделью – от Fiat Panda и Ford Ka II. Резвая и симпатичная машинка продается по всему миру – даже в Америке. Выпущено уже более 2 миллионов “пятисоток” образца 2007-го, и по состоянию на сегодня процесс продолжается.

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Nissan Figaro (1991 г.)

Внутренний японский рынок для нас полон тайн не меньше, чем вся культура Страны восходящего солнца. Оказывается, были времена, когда японцы выпускали для себя целые серии машинок в ретростиле. Одна из них – компактный Nissan Figaro. Эксперты до сих пор спорят, кого из предшественников дизайнеры имели в виду (одна из версий – первые Nissan Fairlady), но точно можно сказать, что это обобщенный образ 1960-х.

Figaro был задуман как эксклюзивная игрушка для небогатых ретрофанов, но спрос превысил ожидания. В качестве прототипа Figaro сватают Fairlady из 1960-х.

Внутри Figaro скрывается техническая платформа Nisan March (Micra I). Была выпущена только одна партия симпатичной машинки в количестве 20 000 единиц, хотя изначально планировалось собрать не более 8 000 экземпляров.

MINI (з 2001 г.)

Когда имя Mini от британского Rover перешло к немецкому BMW, те решили сделать его отдельным брендом. И сделали это весьма удачно: новый “миник”, несмотря на отнюдь не народную цену, не только продается “на ура”, но и оброс целым семейством моделей, вариантов и модификаций и выпускается сейчас уже во второй генерации.

Новый MINI оказался намного больше и комфортнее оригинального Mini, но и ценовой сегмент он занял значительно выше.

Отметим, что хотя до популярности оригинального Austin/Rover/Morris Mini модели ХХ века еще далеко, уже продано около 3 млн. экземпляров.

VW New Beatle (1997 - 2019 г.)

Еще одна история о честном заимствовании собственного успеха. Исконный “жук” VW Kafer (1938 – 2003 гг.) еще выпускался на конвейере, когда немцы приняли решение о его реинкарнации. На базе новейшего на то время Golf IV построили вроде как нишевый автомобиль, со стилистическими претензиями на эксклюзивность, однако с весьма практичным кузовом хэтчбек.

New Beatle не заменил классического “жука”, а занял высший ценовой сегмент – авто для гурманов, но на каждый день.

New Beatle приобрел популярность, выпускался в двух генерациях, с массой версий и комплектаций, однако недавно немцы приняли решение: достаточно ностальгии. Интересно, надолго ли?

Каждый может заметить, что по состоянию на сегодня автомобильная мода на ретро вроде как отступила. Наверное, это не навсегда, ведь дизайнеры и маркетологи свое дело знают, и при необходимости нашу ностальгию нам еще вернут.

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