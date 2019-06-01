Как правильно вложить деньги в ретроавтомобиль, стопроцентно точно вам не скажет никто – в нашей стране такой способ инвестиций пока не развит. Но на фестивале OldCarLand, который пройдет в Киеве 27 – 29 апреля, мы увидим немало интересных объектов для инвестирования.

Кто знает, как правильно вложить деньги в ретроавтомобиль, тот может считать себя истинным экспертом ретродвижения. Однако, есть в этом деле тонкости, доступные также и любителям.

Самые-самые

По большому счету, настоящая инвестиция в ретро – это покупка модели, редкой даже в годы ее молодости. Массовые автомобили прошлого, даже в хорошем состоянии, больших денег не стоят. Поэтому желающему сохранить или приумножить капитал путем инвестиции в ретроавтомобиль, нужно искать определенные модели престижных марок – Ferrari, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Duesenberg, Bugatti и некоторые другие.

Не будем говорить о других странах, но в Украине редкие автомобили отечественного производства в особом почете.

Оговоримся – в случае с определенными марками речь именно о некоторых моделях. Но для Украины этот ассортимент не особенно актуален, поскольку внутри страны этих машин практически нет, а покупать их на зарубежных аукционах – это уже совсем другое дело.

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Иномарок середины прошлого века в Укране откровенно мало, но они менее популярны по сравнению с детищами отечественного автопрома.

Как промежуточный вариант для наших условий – не уникальные, но относительно малосерийные модели производства до 1970 – 80 гг. Например, представительские седаны, купе, родстеры или кабриолеты престижных марок, особенно в топовых комплектациях. К примеру, Mercedes-Benz SL, BMW серий 6 и Z, Porsche 911/914, Jaguar, полноразмерные классические "американцы"… Такие машины в Украине есть, хотя и в считанных экземплярах.

Вполне доступный вариант для поклонника ретро "любительского" уровня – малосерийное купе или родстер одной из престижных марок.

Советские модели

Из отечественных исторических автомобилей по-настоящему большую ценность представляют модели представительского класса. Самое простое, что можно найти – это ЗИМ (он же ГАЗ-12), интересный помимо прочего своими конструктивными особенностями: шестиоконным несущим кузовом и гидромуфтой в трансмиссии. Удивительное дело, но еще не все экземпляры этого автомобиля (1949 – 1960 г.в.) попали в руки коллекционеров, так что есть шанс приобрести ЗИМ за сравнительно невысокую цену. Впрочем, машина в достойном состоянии дешевой не будет (о состоянии – чуть ниже).

Но настоящие цены начинаются, когда речь заходит о машинах высшего класса – "Чайках" и ЗИЛах. Первые модели Завода имени Лихачева – ЗИС-101, ЗИС-110 и ЗИЛ-111 – настоящее сокровище, заполучить их почти невозможно. Эти машины выпускались буквально поштучно, они обслуживали высшее руководство страны. Известно, что в Украине есть как минимум пять "сто десятых", о их цене при таком количестве говорить всерьез смысла нет – даже если владельцы вдруг захотят их продать, торги закончатся наверняка на цифрах с пятью нулями, суммой в 300 000 долларов дело может не ограничиться.

ЗИЛы-”членовозы” советского периода – машины штучной работы, каждый – с уникальной историей. Это настоящие раритеты международного уровня.

Более поздние ЗИЛы периода 1960-90-х годов выпускались сериями чуть более 100 единиц, до наших дней дожили не все из них, к тому же рассредоточены они по территории всего бывшего СССР. Некоторые из них до сих пор не видели ремонта, но кроме отличного сохрана, есть у этих лимузинов и седанов еще одна влияющая на цену "опция": былой пассажир его заднего дивана. "Машина Брежнева", "Членовоз" Горбачева", "ЗИЛ Андропова" – время от времени в сети появляются объявления о продаже машин с историей. Проверить подлинность таких утверждений иногда возможно, но чаще – нет.

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Для примера: один из находящихся в Украине правительственных ЗИЛов достоверно пребывал в пользовании министра иностранных дел СССР Э. Шеварнадзе, а одна из ранних "Волг" ГАЗ-3102 возила руководителя советской Украины В. Щербицкого. Естественно, при покупке такой машины нужно получить вместе с ней документы, подтверждающие ее историю – теоретически такое возможно.

Правительственные автомобили классом ниже ЗИЛов – "газовские" "Чайки" двух поколений – тоже хороший объект для вложения денег. Из четырех тысяч суммарно выпущенных "Чаек" до наших дней дожило относительно много экземпляров – только известных ГАЗ-13 в Украине порядка полутора десятков. Правда, практически все они доживали свой век уже не в правительственных и не в обкомовских гаражах, поэтому мало какие из них сохранились без переделок.

Чего попроще

Внутренний рынок ретротехники имеет определенные ресурсы с точки зрения менее платежеспособных граждан. В силу закрытости рынка (из-за нюансов законодательства) заметную ценность у нас представляют даже некоторые массовые модели – речь о "Победе" и о "старой" "Волге" ГАЗ-21. Ставшие уже давно культовыми, эти модели могут стоить два-три десятка тысяч долларов.

“Волга” ГАЗ-21 – один из самых желанных автомобилей для коллекционирования, но рынок ими перенасыщен, поэтому по-настоящему дорогие только машины определенных модификаций.

В особенности, если речь о «Волге» так называемой «первой» серии «со звездой», с автоматической трансмиссией или с кузовом «универсал». Настоящий раритет – «догонялка» ГАЗ-23 с мотором от «Чайки», которой пользовались советские спецслужбы. В стране есть две или три такие машины, и они в самом деле хороший объект для вложения средств.

А вот следующей «Волге» - «двадцатьчетверке» – в рассматриваемую нами когорту коллекционных ретрокаров пока рановато, хотя многие продавцы уже начинают продвигать их под видом раритетов и соответственно «ломить цену». Исключение – снова таки «догонялка» с индексом ГАЗ-24-24 (позднее ГАЗ-24-34), обычная с виду машина, под капотом которой скрывается V8 от «Чайки» и коробка-автомат. Встретить такую машину в Украине теоретически можно, хотя существует на данный момент один-единственный экземпляр.

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Что касается самых массовых народных моделей, то в стране можно найти единичные экземпляры иномарок военного и послевоенного периодов, но как предмет для инвестирования они малопригодны. Хотя бы потому, что их приведение в коллекционное состояние будет соизмеримо по цене с рыночной стоимостью восстановленной машины.

Машины периода 1930-40-х годов у нас представлены слабо. Мало какие из них пережили войну, к тому же большинство из них беспощадно переделывались владельцами уже в 1960-е годы.

Несколько иное дело – определенные отечественные автомобили, получившие статус культовых по причине именно своей национальной принадлежности. Так, некоторых денег – до 10 тыс. долларов – может стоить «Запорожец» в экспортной модификации, «Ялта», или экспортные исполнения «Москвичей» – модели 403 ИЭ и 408 ИЭ.

Среди массовых советских машин тоже есть свои раритеты – например, малотиражные модели, как этот ИЖ “Сатурн” или редкие экспортные модификации.

Собственно, именно некоторые “Москвичи” – перспективное направление для начинающих почитателей авторетро: средней руки собиратель, увлеченный культовыми “Волгами”, эти АЗЛК и ИЖи еще “не распробовал”. Цены на них пока доступные (6 – 10 тыс. долларов), а интересные модели есть – например, редкие “Сатурны” 1967-1969 г.в. или “праворукие” московские версии для зарубежных рынков.

В идеальном состоянии массовые модели советского периода не найти, но восстановление при грамотном подходе обходится реставраторам дешевле иномарок.

До или после

Разбираясь, как правильно вложить деньги в ретроавтомобиль, во всех вышеприведенных случаях мы говорили об уникальных машинах в идеальном состоянии, т.е. прошедших профессиональную реставрацию.

Пока еще в Украине можно найти невиданную редкость – опытные заводские образцы, как эта “Таврия – кабриолет” (на самом деле с кузовом тарга).

Нетронутые реставраторами экземпляры – тема отдельного разговора, и как объект вложения денег их следует принимать с особыми оговорками. О которым мы поговорим в следующий раз.

А увидеть почти все модели, о которых шла речь выше, можно будет на весеннем фестивале OldCarLand-2018, который пройдет в Музее авиации (аэропорт Жуляны) 27 – 29 апреля с.г.

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