Одинаково ли хороши со всех сторон общепризнанные иконы стиля? Основания для сомнений были у нас давно, и вот Авто24 предлагает свое исследование относительно того, как выглядят культовые модели в неожиданных ракурсах.

Один из шаблонов автомобильного мира – показывать автомобиль исключительно в изометрической проекции, или, как говорят люди без инженерного образования, “три четверти спереди”. На это есть несколько объективных причин, но по нашему мнению, сплошь и рядом вид сзади говорит о машине гораздо больше, чем “передний” ракурс.

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Будет неправдой сказать, что вид автомобиля сзади никогда не встречается на рекламных фото. Но – только тогда, когда этот ракурс выгодно подчеркивает привлекательность машины как товара и помогает продать больше экземпляров. Мы же проанализируем вид на корму некоторых культовых моделей более придирчиво.

Седан Jaguar Mark X (он же 420G) – яркий пример контраста между передом и задом. Глядя на его грубо обрубленный передок, трудно представить, что у него настолько изысканная, мягко очерченная корма.

Lotus Seven/Caterham (1958 г.)

Такого контраста между напором и агрессией передка и примитивизмом задка еще нужно поискать. Однако, обижаться не на что: от мини-болида для клубных гонок нечего ждать чего-то другого.

Более чем шестидесятилетняя история производства и многочисленные официальные копии и полулегальные подделки подтверждают право такого дизайнерского решения на жизнь.

BMW Isetta (1955 г.)

Милый автомобильчик, который вывез пол-Европы из послевоенных лишений, имеет немного жуткий вид сзади. Слишком узкая колея задних колес, торчащих где-то из под середины кузова, пугает водителей, которые в потоке вынуждены смотреть на эту машинку: а вдруг опрокинется набок прямо у тебя под носом.

Однако, в пору ее популярности это никого не огорчало – машинка выпускалась в течение десяти лет в шести странах. А узкая колея объяснялась экономией: за счет этого конструкторы обошлись без дифференциала в трансмиссии.

Cadillac Seville (1980 г.)

Нелепый горб вместо классического заднего свеса, что так бы шел почтенному седану премиального класса, Seville второй генерации позаимствовал, вероятно, у британских лимузинов начала 1970-х. Эклектика дизайна здесь просто режет глаз: спереди – типичный американец, тяжелый и солидный, а сзади – косо подрезанное сооружение, как будто прицеплено туда гаражными тюнерами.

И не стоит приписывать угловатость то ли кофра, то ли багажника экстравагантности американцев – подобная скала на корме встречалась еще 1950-е в премиум-сегменте Старого Света. С представителями которого, к слову, Seville II должен был конкурировать на своем домашнем рынке. Видимо, получилось не очень удачно, потому что в следующей генерации корма Seville снова стала нормальной.

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Land Rover Series 1 (1948 г.)

Вас никогда не интересовало, какой может быть корма у машины, имеющей такой, мягко говоря, рельефный передок? На самом деле, зад первого “Лендровера” совсем плоский. И это вполне естественно, ведь создавали эту машину в условиях жестокого дефицита материалов и все в ней было подчинено идее упрощения.

Собственно и “фейс” британского внедорожника получился таким ступенчатым из-за стремления конструкторов сделать крылья максимально технологичными. Кстати, панели кузова гнули из алюминиевого сплава – крылатого металла осталось с избытком в закромах государства, которое четыре года вело воздушную Battle of Britain с фашистами.

Renault 16 (1965 г.)

У первого в мире хетчбека был не только революционный кузов, объединивший салон и багажник, но и смелый на то время дизайн. Обратите внимание на заднее стекло и обрамляющие его стойки – очень похожий элемент мы увидели сорок лет спустя, только уже в премиальном сегменте.

К сожалению, мы очень мало знаем о таком знаковом автомобиле, как переднеприводный Renault 16 – а между тем, он мог бы стоять сейчас едва ли не в каждом украинском дворе. Потому что в 1965-м его рассматривали как один из прототипов для лицензионного производства на новом заводе в Тольятти.

Tatra 603 (1956 г.)

Этот выразительный чехословацкий автомобиль всегда показывают спереди, и фото получаются действительно эффектные: закругленный и низкий нос, украшенный колбой с тремя (позднее четырьмя) фарами поражает и сегодня. Но дизайн задней части еще более совершенный.

“Рисовали” машину сами чехи, и их работа заслуживает уважения, ведь при всей сложности архитектурной пластики задка они сумели построить гармоничную и выразительную внешность. Уместно сказать, что машина была уникальной и с технической точки зрения – где еще можно встретить 8-цилиндровый (!) V-образный двигатель воздушного (!) охлаждения, расположенный сзади?

Buick Le-Sabre (1951 г.)

Концепт General Motors, который, вероятно, определил направления автомобильного дизайна на вторую половину ХХ века. Едва ли не каждый автомобилист знает этот анфас с одной фарой, рельефным капотом и панорамным стеклом. А вот задний ракурс почему-то фигурирует на фото совсем нечасто. И зря, ведь хвост этой “ракеты” не менее выразителен.

К сведению любознательных: дизайнер Харли Эрл при работе над Le-Sabre вдохновлялся истребителем F-86 Sabre, черты которого легко читаются и на носу, и на хвосте концепта GM. Это тот самый F-86, который был одним из немногих самолетов, имевших открытые бои с советским конкурентом Миг-15: за три года войны в Корее было потеряно 335 Мигов и 650 Sabre'ов.

Несколько десятков машин, которые мы проанализировали, готовя эту статью, показали, что за одним-двумя исключениями дизайнеры классических культовых моделей придерживались гармонии: дизайн передней части почти всегда достойный вида сзади. И поэтому вдвое странно, почему нам так редко показывают все удачные ракурсы.

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