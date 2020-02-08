В середине прошлого столетия мировой автопром вступил в свой золотой век. К началу 1960-х даже небольшие компании могли позволить себе широкие модельные линейки и смелые эксперименты с дизайном.

Именно шестидесятые дали нам массу классических примеров автомобильного дизайна, касающихся как премиальных моделей, так и массовых машин. Но мы вновь обратились не к хрестоматийным образчикам, а к давно забытым моделям, по разным причинам не получившим набившего оскомину статуса “легендарных” и “культовых”.

Panhard 24 (Франция, 1963 г.)

Были же времена, когда даже компактные малолитражки выглядели как произведение искусства! Невероятно стильный тудор (2-дверный седан) был начинен необычными инженерными решениями, которые, собственно, и развязали руки французским дизайнерам.

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Отсутствие радиатора (воздушное охлаждение!) и оппозитная компоновка 2-цилиндрового мотора позволили опустить линию капота, а рамная несущая конструкция дала возможность сделать стойки крыши тонкими и сильно наклоненными.

Машина выпускалась с коротким (24С) и длинным (24В) вариантами колесной базы, но обе модификации выглядели легкими и динамичными. Между прочим, Panhard – один из старейших автопроизводителей в мире, он успешно торговал машинами собственного производства еще в позапрошлом веке! Компания жива и сегодня, но вместо легковушек она выпускает броневики.

Mazda Cosmo (Япония,1967 г.)

Для одного из первых серийных автомобилей с роторно-поршневым двигателем создатели совершенно логично организовали необычную внешность. Яркий дизайн соответствовал названию, но ходовые характеристики не были космическими.

Дело в том, что создатели Mazda Cosmo, обратившись к роторному мотору системы Ванкеля, стремились построить не суперкар, а машину, которая поможет владельцу экономить на транспортном налоге. Ведь при объеме 0,982 л “Ванкель” выдавал целых 110 – 128 л.с.! Поэтому 185 – 193 км/ч максималки в таком случае были совсем нешуточным показателем.

ЗИЛ-118 “Юность” (CCCР, 1962 г.)

Сегодня этот автомобиль отнесли бы к микроавтобусам, но в ту пору такого класса еще не существовало и его долго называли многоместным автомобилем. А самым красивым “Юность” признали не мы, а жури XVIII Международной автобусной недели в Ницце, проходившей в мае 1967 года, а всего комфортабельный ЗИЛ увез домой с Лазурного берега 12 наград.

Машина и вправду оказалась выдающейся, и не только внешне – комфорт, плавность хода и динамика были на высоте. И неудивительно, ведь построена была “Юность” на шасси правительственного лимузина ЗИЛ-111. Во время посещения СССР в конце 1960-х сам Генри Форд ІІ был так очарован “Юностью”, что отказался ездить на предоставленном ему лимузине ЗИЛ-114 и весь визит пользовался “зиловским” микроавтобусом. Продать ему лицензию на производство “Юности” советские чиновники отказались.

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VW Kafer Cabriolet Karmann (1960 гг.)

Феномен “Жука”, продержавшегося на конвейере 65 лет, воспет сотнями коллег по перу. Но мы хотим обратить внимание на его версию Cabriolet Karmann, которая хоть и существовала ранее, по-настоящему расцвела именно в 1960-е.

К тому времени модель еще не стала неоклассикой, но в открытом варианте кузова была по-настоящему фановой, и к тому же недорогой. А дизайнерам ателье Karmann респект за умение превратить громоздкий массив сложенной крыши в элемент общего стиля.



Toyota 2000GT (Япония, 1965 г.)

Все, как положено: 2 литра объема, 6 цилиндров, 2 распредвала и полторы сотни лошадей под капотом. А также задний привод, дисковые тормоза по кругу, разведенный выхлоп и 219 км/ч максималки. Правда, без архаизмов тоже не обошлось: в основе спорткара лежала банальная хребтовая рама.

Рисовали самую быструю Toyota 1960-х сами японцы, и им удалось придать индивидуальные черты стандартному для той поры спортивному силуэту. Увы, время для быстрых японцев тогда еще не наступило – собрали и продали меньше четырех сотен 2000 GT

Citroen DS 19 Cabriolet Chapron (Франция, 1960 г.)

О том, что Citroen DS 19 – настоящая икона стиля, никому напоминать не нужно. Но не все знают, что было нечто еще более интересное – кабриолеты на базе “богини”. И нам кажется, что самый интересный из них – сделанный в ателье Chapron “заводской” вариант Usine Cabriolet (не путать с чистым Chapron’ом).

Да-да, нашлись люди, которые не побоялись взяться за такую работу, и кажется, она им удалась. Кабриолеты не были массовыми, прежде всего потому, что каждый Citroen DS Cabriolet стоил примерно вдвое дороже, чем обычный седан.

Simca 1000 Coupe (Франция,1962 г.)

Рука ателье Bertone чувствуется в этой модели, как и во многих других привлекательных машинах середины-конца ХХ века. Маленькое купе кажется особенно интересным, если посмотреть на бюджетный седан Simca 1000, на основе которого оно построено.

Между тем, с технической точки зрения отличия от базовой машины минимальны, даже 0,9-литровый моторчик остался на месте, ему лишь прибавили 7 л.с. за счет большей степени сжатия.

Резюме Авто24

Если посмотреть на нашу подборку критическим взглядом, можно заметить, что самые интересные с точки зрения стиля автомобили – не самые массовые, а ориентированные на покупателей с особыми запросами. Возможно, это потому, что в этот раз в нее не попали американские модели. А возможно и другое: массовый автопром в 1960-е сместил свои приоритеты в сторону практичности, оставив место эмоциям и экспрессии только в нишевых сегментах.

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