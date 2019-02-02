Вы думаете, что весь мир автопрома крутится исключительно вокруг нас, автомобилистов? Отнюдь, автопроизводители на самом деле что только не производили, чтобы выжить в те или иные непростые времена.

КрАЗ

Крупнейший “грузовой” автозавод в Европе в определенный период своей истории (1956 – 1958 гг.) производил сельхозтехнику – кукурузоуборочные комбайны Ку-2А. Которые, между прочим, поставлялись не только в колхозы Украины и других республик, но и за рубеж, например, в Германию. Всего было выпущено более 14 тысяч комбайнов КУ-2А, а позднее завод выпускал до 30 тыс. грузовых КрАЗ автомобилей ежегодно.

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Austin

Крупнейший автопроизводитель Европы Austin Motor Company даже в тяжелые для своей родины времена не оставлял производства легковушек марки “Остин”. А параллельно выпускал военную продукцию. Самой заметной из которой, пожалуй, были истребители Hawker Hurricane. Это они спасли страну в “Битве за Британию”, приняв на себя основной удар нашествия “Юнкерсов” и “Мессершмиттов” в 1940 г. Хотя “Остин” умел выпускать лучшие автомобили своего времени (например, Austin 7 или Mini), самолет “Харрикейн” не был лучшим. Однако имеющиеся недостатки компенсировались количеством и умелым боевым применением.



ЛАЗ

Казалось бы, аббревиатура Львовского автобусного завода ничего иного, кроме как автобусы для нас не обозначала. Но так было не всегда – в середине прошлого века предприятие было известно как массовый производитель 3-тонных автокранов марки АК-32 на базе грузовика ЗИС-150. Бренд ЛАЗ на автомобиле появился в 1955-м, когда модернизированный кран получил имя ЛАЗ-690. Неприхотливый и недорогой автокран участвовал в строительстве тысяч объектов на территории Украины, которыми мы пользуемся и сегодня.

ЛуАЗ

Луцкий автомобильный завод когда-то выпускал… “Москвичи”! Точнее, базовые фургоны модели “432” были собраны все-таки на АЗЛК, но в мобильный холодильник их превращали все-таки в Луцке. Назвать этот небольшой автомобильчик грузоподъемностью 170 кг рефрижератором не поворачивается язык, хотя по сути это именно он и есть. Машина была воистину уникальной: одноместной! Потому что на вместо пассажирского сиденья справа от водителя стояла холодильная установка ФГК-07. Машина предназначалась для развозки продуктов питания в городах, выпускалась в 1964-1965 и называлась ЛуМЗ-945 – тогда завод именовался еще не автомобильным, а Луцким машиностроительным.

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ГАЗ

Горьковский автозавод, известный всем как поставщик “Газонов”, “Газелей” и “Волг”, во время войны выпускал замечательные танки – легкий Т-70 (1942-1943 г.). Танк базировался на автомобильных агрегатах, в частности, комплектовался оригинальной силовой установкой – спаркой 6-цилиндровых двигателей от “эмки” суммарной мощностью 140 л.с. Это обусловило одно из достоинств танка – его малошумность, фронтовики вспоминают, что при движении Т-70 “звучал” не громче обычного автомобиля. Вкупе с малыми размерами это повышало скрытность перемещения боевой машины. Также на базе Т-70 завод ГАЗ выпускал самоходку Су-76, которая после легендарной “тридцатьчетверки” была второй по массовости (14 292 экз.) броневой машиной армии, победившей фашизм.

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Renault

Французская компания сделала не просто танк – в 1917 г. ее конструкторы под руководством лично Луи Рено на многие десятилетия вперед определили концепцию бронированной боевой машины для всех армий мира. Пехотный танк Renault FT (по нынешней классификации – легкий танк) показал, какой должна быть классическая компоновка танка: спереди отделение управления, в центре боевое отделение, в корме – силовая установка. Первый классический танк весил 6,5 тонн, и приводился бензиновым двигателем в 39 л.с. и развивал до 20 км/ч. Кроме Франции, машина по лицензии выпускалась в США, России, Италии.

Porsche

Представьте себе, было время, когда тракторы Porsche продавались не хуже, чем автомобили Porsche. И это была не борьба за выживание, а принципиальная позиция, ведь доктор Фердинанд Порше в своей стране отвечал не только за автомобилизацию населения, но и за ее “тракторизацию”. Наряду с проектом Volkswagen в предвоенной Германии существовала концепция Volkstraktor. Правда, подразделение Porsche-Diesel Motorenbau заработало только после Второй мировой, в 1950 г. Первый трактор комплектовался 11-сильным двухцилиндровым дизелем с таким любимым Фердинандом воздушных охлаждением. Позднее выпускались также одно-, трех- и четырехцилиндровые агрегаты, все – легкого и среднего классов, мощностью до 50 л.с. Одним словом, 120 тыс. тракторов Porsche целых 40 моделей за 13 лет – солидный результат, но автомобили все-таки победили. Хотя и поговаривают, что был момент, когда Фердинанд-старший хотел сделать ставку не на спорткары, а именно на трактора.

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