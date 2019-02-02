Ви думаєте, що весь світ автопрому крутиться виключно навколо нас, автомобілістів? Ні в якому разі, автовиробники насправді що тільки не виробляли, щоб вижити в ті чи інші непрості часи.

КрАЗ

Найбільший “вантажний” автозавод в Європі в певний період своєї історії (1956 – 1958 рр.) виробляв сільгосптехніку – кукурудзозбиральні комбайни Ку-2А. Які, між іншим, поставлялися не тільки в колгоспи України та інших республік, а й за кордон, наприклад, до Німеччини. Всього було випущено понад 14 тисяч комбайнів Ку-2А, а пізніше завод випускав до 30 тис. вантажних КрАЗ автомобілів щорічно.

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Austin

Найбільший автовиробник Європи Austin Motor Company навіть у важкі для своєї батьківщини часи не залишав виробництво легковиків марки “Остін”. А паралельно випускав військову продукцію. Найпомітнішою з якої, мабуть, були винищувачі Hawker Hurricane. Це вони врятували країну в “Битві за Британію”, прийнявши на себе основний удар навали “Юнкерсів” і “Мессершмиттов” в 1940 році. Хоча “Остін” умів випускати найкращі автомобілі свого часу (наприклад, Austin 7 або Mini), літак “Харрікейн” не був кращим. Однак наявні недоліки компенсувалися кількістю і вмілим бойовим застосуванням.



ЛАЗ

Здавалося б, абревіатура Львівського автобусного заводу нічого іншого, крім автобусів для нас не позначала. Але так було не завжди – в середині минулого століття підприємство було відомо як масовий виробник 3-тонних автокранів марки АК-32 на базі вантажівки ЗІС-150. Бренд ЛАЗ на автомобілі з'явився в 1955-му, коли модернізований кран отримав ім'я ЛАЗ-690. Невибагливий і недорогий автокран брав участь в будівництві тисяч об'єктів на території України, якими ми користуємося і сьогодні.

ЛуАЗ

Луцький автомобільний завод колись випускав... “Москвичі”! Точніше, базові фургони моделі “432” було зібрано все-таки на АЗЛК, але на мобільний холодильник їх перетворювали все-таки в Луцьку. Назвати цей невеликий автомобільчик вантажопідйомністю 170 кг рефрижератором не повертається язик, хоча по суті це саме він і є. Машина була воістину унікальною: одномісною! Тому що замість пасажирського сидіння праворуч від водія стояла холодильна установка ФГК-07. Машина призначалася для розвезення продуктів харчування в містах, випускалася в 1964-1965 рр і називалася ЛуМЗ-945 – тоді завод називався ще не автомобільним, а Луцьким машинобудівним.

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ГАЗ

Горьківський автозавод, відомий всім як постачальник “Газонів”, “Газелей” і “Волг”, під час війни випускав чудові танки – легкий Т-70 (1942-1943 рр). Танк базувався на автомобільних агрегатах, зокрема, комплектувався оригінальної силовою установкою – зпаркою 6-циліндрових двигунів від “емки” сумарною потужністю 140 к.с. Це зумовило одну з переваг танка – його малошумність, фронтовики згадують, що при русі Т-70 “звучав” не голосніше звичайного автомобіля. Укупі з малими розмірами це підвищувало скритність переміщення бойової машини. Також на базі Т-70 завод ГАЗ випускав самохідку Су-76, яка після легендарної “тридцятьчетвірки” була другою за масовістю (14 292 екз.) броньованною машиною армії, що перемогла фашизм.

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Renault

Французька компанія зробила не просто танк – в 1917 році її конструктори під керівництвом особисто Луї Рено на багато десятиліть вперед визначили концепцію броньованої бойової машини для всіх армій світу. Піхотний танк Renault FT (за нинішньою класифікацією – легкий танк) показав, якою має бути класична компоновка танка: спереду відділення управління, в центрі бойове відділення, в кормі – силова установка. Перший класичний танк важив 6,5 тонн, приводився бензиновим двигуном в 39 к.с. і розвивав до 20 км/ч. Крім Франції, машина за ліцензією випускалася в США, Росії, Італії.

Porsche

Уявіть собі, був час, коли трактори Porsche продавалися не гірше, ніж автомобілі Porsche. І це була не боротьба за виживання, а принципова позиція, адже доктор Фердинанд Порше в своїй країні відповідав не тільки за автомобілізацію населення, а й за її “тракторизацію”. Поряд з проектом Volkswagen в передвоєнній Німеччини існувала концепція Volkstraktor. Правда, підрозділ Porsche-Diesel Motorenbau запрацював тільки після Другої світової, в 1950 році. Перший трактор комплектувався 11-сильним двоциліндровим дизелем з таким улюбленим Фердинандом повітряним охолодженням. Пізніше випускалися також одно-, трьох- і чотирициліндрові агрегати, всі – легкого і середнього класів, потужністю до 50 к.с. Одним словом, 120 тис. тракторів Porsche цілих 40 моделей за 13 років – солідний результат, але автомобілі все-таки перемогли. Хоча і говорять, що був момент, коли Фердинанд-старший хотів зробити ставку не на спорткари, а саме на трактори.

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