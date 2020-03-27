Відеоблогер Shmee поділився новим сюжетом про вражаючу приватну колекцію автомобілів з Майамі.

Автор відео називає колекцію суперкарів канонічною. І з цим важко не погодитись, оскільки зібрання включає, наприклад, один із 10 гіперкарів IE Apollo, один із 75 McLaren Senna GTR та ще багато ультрарідкісних і дорогих автомобілів. Приватна колекція нещодавно стала відкритою для публіки і “Шмі” був одним з перших відвідувачів. Звісно, блогер не забув прихопити відеокамеру.

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Автор відео говорить, що диво-колекція зі 100 сучасних суперкарів належить Баррі Школьніку. Згаданий вище IE Apollo, – дітище Роланда Гумперта, випустять серією з десяти машин, наразі лише пару з них встигли отримати перші покупці. І тепер ми знаємо, хто був одним із них. Компанію “Аполлону” складає тріо Porsche – 959, Carrera GT та 918 Spyder – в блакитно-помаранчевих лівреях Gulf Racing. Поруч стоять Maserati MC12 від Edo Competition, тюнінгований Lamborghini Aventador SV, McLaren P1, надзвичайно рідкісний Ford GTX1, Saleen S7 Twin Turbo, Dodge Viper ACR, McLaren Senna, Ferrari Enzo, чорний LaFerrari і Mercedes-Benz SLS AMG Black Series. І це лише одне крило “гаража”.

На іншому боці приміщення можна познайомитись з McLaren Senna GTR, парочкою Ferrari F12tdf, Ferrari 458 Speciale Aperta, Ferrari 430 Scuderia Spider 16M та Ferrari 599 GTO. Також є Lamborghini Diablo VT, Mercedes-Benz McLaren з дзеркальним кузовом, Aston Martin Rapide S AMR, два кабріолети серії Porsche 911 Turbo S, і три Porsche 918 Spyder.

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