Видеоблоггер Shmee поделился новым сюжетом о впечатляющей частной коллекции автомобилей из Майами.

Автор видео называет коллекцию суперкаров канонической. И с этим трудно не согласиться, поскольку собрание включает, например, один из 10 гиперкаров IE Apollo, один из 75 McLaren Senna GTR и еще много ультраредкостных и дорогих автомобилей. Частная коллекция недавно стала открытой для публики и “Шми” был одним из первых посетителей. Конечно, блогер не забыл прихватить видеокамеру.

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Автор видео говорит, что чудо-коллекция из 100 современных суперкаров принадлежит Барри Школьнику. Упомянутый выше IE Apollo, – детище Роланда Гумперта, выпустят серией из десяти машин, пока только пару из них успели получить первые покупатели. И теперь мы знаем, кто был одним из них. Компанию “Аполлону” составляет трио Porsche – 959, Carrera GT и 918 Spyder – в желто-оранжевых ливреях Gulf Racing. Рядом стоят Maserati MC12 от Edo Competition, тюнингованный Lamborghini Aventador SV, McLaren P1, чрезвычайно редкий Ford GTX1, Saleen S7 Twin Turbo, Dodge Viper ACR, McLaren Senna, Ferrari Enzo, черный LaFerrari и Mercedes-Benz SLS AMG Black Series. И это только одно крыло “гаража”.

На другой стороне помещения можно познакомиться с McLaren Senna GTR, парочкой Ferrari F12tdf, Ferrari 458 Speciale Aperta, Ferrari 430 Scuderia Spider 16M и Ferrari 599 GTO. Также есть Lamborghini Diablo VT, Mercedes-Benz McLaren с зеркальным кузовом, Aston Martin Rapide S AMR, два кабриолеты серии Porsche 911 Turbo S, и три Porsche 918 Spyder.

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