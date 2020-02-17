В каждом поместье есть гостинные и гардеробные, бассейны и комнаты отдыха, а в этом – еще и собственный трек для картинга. И гараж с уникальными машинами.

Элитная недвижимость выставлена на продажу в США, в городе Тампа, штат Флорида. Поместье расположено на участке в 0,33 гектара на берегу озера Тонотосасса, включает несколько сооружений и главный дом площадью почти 4000 квадратных метров.

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Имение выставлено на продажу компанией Smith и Associates. Предыдущий владелец – бизнесмен Дон Уоллес, заработавший свое состояние на передвижных домах, завершил строительство в 2012 году. Многочисленные прелести жилья дополняют такие приятные бонусы, как частный гоночный трек для картинга (150 метров, 8 поворотов), гараж-музей (продается с машинами), крытый бассейн с подогревом и морской водой и боулинг.

Фото: имение Уоллеса / Carscoops

К 2015 году коллекция Уоллеса включала ультра редкий McLaren F1 LM-Spec, однако трековый болид был продан на аукционе за 13,75 миллиона долларов. Но даже потеряв самый лакомый кусочек, коллекция Уоллеса остается "аппетитной". Она включает: Ferrari 250 LM 1964 Ferrari 488 Spider, Ford GT, Audi R8, Porsche 918 Spyder, а также множество замечательных гоночных автомобилей. И даже небольшой самолет, который свисает с потолка.

Что касается самого четырехэтажного дома площадью 3974 квадратных метров, то в нем есть 8 спален, 12 полных ванных комнат, 14 гостевых ванных комнат и двухэтажного гостевого дома. Есть также боулинг, крытый бассейн с подогревом с морской водой, сауна, баня, фитнес-зал и тому подобное.

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